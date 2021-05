Pepu Hernández rectifica y cree que cometieron "un error" en la crítica a la medalla a Trapiello

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha rectificado la posición del grupo porque cree que cometieron "un error" en la crítica a la medalla concedida este San Isidro al escritor Andrés García Trapiello y ha antepuesto sus "méritos" a otras cuestiones.

La portavoz socialista de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, declaró en el Pleno extraordinario celebrado esta misma semana que en su grupo no consideraban adecuado el reconocimiento al escritor "porque no se puede premiar el revisionismo de la historia que él representa", aunque no optaron por una enmienda a la totalidad del bloque de medallas.

Pepu Hernández, en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press, ha matizado que votaron a favor y ha explicado que, tras una llamada que hizo a Trapiello, han querido "atender a los méritos" del escritor. "Le llamé y le expliqué que podíamos haber cometido un posible error", ha expuesto el edil, que ha apuntado que las discrepancias "se pueden resolver en otro momento".

Sí que ha reiterado su 'no' a la medalla de honor a la exalcaldesa Ana Botella (PP) porque "las normas dicen que para este reconocimiento tiene que haber habido un mérito especial", que en su caso no lo ven por su "mala gestión, especialmente en la venta de viviendas de la EMVS a un 'fondo buitre".