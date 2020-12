Pere Aragonès: "La corrupción marca el ADN político de la monarquía"

Barcelona, 14 dic. (EFE).- El vicepresidente del Govern en funciones, Pere Aragonès, ha afirmado este lunes que "la corrupción marca el ADN político de la monarquía" y ha subrayado que ante este tipo de casos "nadie puede ser inviolable".

Así lo ha sostenido en su intervención en el debate monográfico sobre corrupción, solicitado por Ciudadanos, que se celebra en el Parlament.

Tras el discurso inicial del presidente del grupo de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, que ha cargado contra las fuerzas independentistas por destinar dinero público al 'procés', Aragonès le ha reprochado que se haya "olvidado" de mencionar las investigaciones que afectan al rey emérito.

"Que nadie levante la bandera contra la corrupción cuando excusa que la familia real no tenga suficiente con la financiación pública y tenga que, presuntamente, cobrar comisiones y acumular millones en paraísos fiscales", ha remarcado.

Según Aragonès, "la corrupción de la monarquía es sistémica" y, ante este tipo de casos, "la inviolabilidad de determinadas instituciones es un insulto a la democracia".

"Nadie puede ser intocable ante ningún caso de corrupción, se llame Borbón o tenga la calificación de rey emérito", ha recalcado Aragonès, que considera que "esta corrupción es la más preocupante", porque "afecta a quien ha sido jefe del Estado".

Aragonès, que será el candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat en las elecciones del 14 de febrero, ha admitido no obstante que "las instituciones catalanas no son inmunes a la corrupción" y ha hecho un llamamiento a ser "implacables" y a combatirla "venga de donde venga", para que "no quede impune".

"No hay himnos, ni banderas, ni vivas que puedan tapar ningún tipo de corrupción", ha señalado Aragonès, si bien ha denunciado que en determinadas ocasiones aparecen "montajes policiales" para intentar "desestabilizar" al independentismo o a Unidas Podemos.