El periodista Chamorro dice que Ortega busca acallarlo con un "juicio político"

Managua, 26 ago (EFE).- El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, acusado por la Fiscalía de Nicaragua del delito de lavado de dinero, señaló este jueves que el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, del que es un fuerte crítico, intentar acallarlo con un juicio que catalogó de político.

Chamorro, una de las voces más críticas al Gobierno sandinista y galardonado en los 38 Premios de Periodismo Ortega y Gasset, indicó a través del diario digital Confidencial, que dirige, que es víctima de un "juicio político", que, dijo, nació en la residencia del mandatario nicaragüense.

"Este es un juicio político, y todos los juicios políticos nacen en El Carmen (la residencia donde habita Ortega), ahí se decide a quién acusar y enjuiciar", anotó el periodista desde Costa Rica, donde se encuentra tras abandonar Nicaragua en junio pasado en medio de una ola de arrestos contra varios dirigentes políticos opositores, empresarios y periodistas, en el marco del proceso electoral.

"La Fiscalía tiene la misión de intentar fabricar delitos y pruebas falsas, y la Corte Suprema de Justicia solamente emite las condenas", añadió.

"NO VAN A SILENCIARME"

A juicio de Chamorro, "se repite el patrón de lo que vivimos en 2018 y 2019, cuando más de 700 personas fueron detenidas y muchos de ellos enjuiciados y condenados por participar en la protesta cívica contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo (vicepresidenta y primera dama) demandando elecciones anticipadas, fueron acusados de 'terrorismo' y tentativa de golpe de Estado".

Recordó que entonces se acusó a los también periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau de incitación al odio y terrorismo, "que fue el primer caso de criminalización del ejercicio del periodismo".

Ahora, continuó Chamorro, "están fabricando nuevos delitos, de lavado de dinero y traición a la patria, con el fin en primer lugar, de eliminar la competencia política" de cara a los comicios del 7 de noviembre próximo, y segundo, para intentar acallarlo.

"A mí me imputan ahora delitos penales, por primera vez, porque siempre me han reprimido, me han confiscado, me han perseguido por las vías de hecho, pero el propósito es el mismo, intentar silenciar a un periodista, matar la libertad de prensa y la libertad de expresión, algo que han intentado desde 2007, en 2008, en 2018, y nuevamente este año, pero nunca lo han logrado", sostuvo.

"Y creo que otra vez van a fracasar, porque no van a silenciarme y no van a impedir que sigamos haciendo periodismo", añadió.

TRES CHAMORRO ACUSADOS

Chamorro fue acusado por la Fiscalía por presunto lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva, dentro de la causa contra la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Por ese caso, el Ministerio Público también acusó a dos hermanos del periodista: la aspirante presidencial opositora Cristiana María y el exdiputado y exministro Pedro Joaquín, ambos Chamorro Barrios.

Los tres son hijos del héroe nicaragüense asesinado Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).

Cristiana Chamorro era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales del 7 noviembre próximo, en las que Ortega busca su quinto mandato, cuarto consecutivo, y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

En total, la Fiscalía acusó a diez personas, entre ellas siete excolaboradores de la ONG, con base en una denuncia del Ministerio de Gobernación.

Los abogados defensores han denunciado que durante la audiencia preliminar que se llevó a cabo el martes pasado, a la que no tuvo acceso la prensa no oficial, el juez del caso no los convocó, con lo que cual violó el debido proceso, la ley y la Constitución sobre el derecho a la defensa.

Por ese caso, la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a una treintena de periodistas, incluyendo al escritor, novelista y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado en su calidad de representante legal de la ONG Fundación Luisa Mercado, que mantuvo relación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.