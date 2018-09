Un periodista turco exiliado en Berlín encabeza las críticas a la visita de Erdogan

El periodista turco Can Dündar, exiliado en Berlín, cargó hoy contra el presidente de su país, Recep Tayyip Erdogan, que se encuentra de visita de Estado en Alemania, por lanzó una persecución política en su contra.

Dündar se convirtió así en el rostro de las múltiples protestas que se están produciendo estos días en Alemania con motivo de la visita de Erdogan y que han llevado a varios miles de personas a las calles.

El periodista, que fue condenado en su país por revelación de secretos oficiales y reside en Alemania pese a una petición de extradición turca, denunció en una rueda de prensa que no pudo ir a la comparecencia conjunta de la canciller alemana, Angela Merkel, y Erdogan por presiones de este último.

Dündar explicó que se acreditó como periodista para el acto, pero que el presidente turco amenazó con cancelar la rueda de prensa con Merkel si el periodista crítico acudía a la cita.

El periodista decidió finalmente no ir a la convocatoria, según explicó, para "no ser parte de un escándalo diplomático", no convertirse en el centro de atención y no permitir que Erdogan pudiese así esquivar las preguntas críticas de los medios alemanes.

Dündar confirmó así la explicación que Merkel ofreció sobre esta polémica en la propia rueda de prensa, que previamente habían avanzado varios medios alemanes.

El periodista exiliado rebatió además las acusaciones de Erdogan, que le tachó de espía.

"No soy un agente, soy periodista. Por informar se inició un proceso en mi contra. Es típico de autócratas calificar a sus enemigos de agentes o terroristas", aseguró.

De forma paralela a sus declaraciones tenía lugar en el centro de Berlín la mayor manifestación que se ha convocado en la capital contra la visita de Erdogan.

Unas 2.000 personas participaron en una marcha por el centro de la ciudad bajo el lema "Erdogan no es bienvenido" en la que participaron colectivos de opositores turcos, organizaciones kurdas y militantes izquierdistas alemanes.

Mañana están previstas también concentraciones contra el presidente turco en Colonia (oeste), adonde se va a desplazar Erdogan para inaugurar una mezquita.