14 personas pasan la noche en la sede de la Comisión Europea en Barcelona por la protesta de la ANC

En declaraciones a Europa Press este sábado por la mañana, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha explicado que los activistas "han pasado la noche bien", que están firmes y tranquilos.

Además, ha explicado que prevén terminar a las 11 horas la acción en este punto de Barcelona, en el paseo de Gràcia.

Unas cincuenta personas también estaban la mañana de este sábado en la puerta de la sede de la CE y llevaban pancartas con el lema 'Self-determination is a right, not a crime. Make a move' --'La autodeterminación es un derecho, no un crimen. Moveos'--.

Fuentes de la Representación de la CE en Barcelona han informado a Europa Press de que su director, Ferran Tarradellas, también ha pasado la noche en la sede.

Los Mossos d'Esquadra han informado a Europa Press de que la unidad de mediación del cuerpo policial intervino para facilitar el acuerdo entre manifestantes y la sede de la CE.

La protesta comenzó la noche del viernes después de entregar una carta a la CE dirigida a su presidente, Jean-Claude Juncker, en la que le pedían aplicar el artículo 7 del Tratado de Lisboa para suspender los "derechos electorales" de España en las instituciones comunitarias.