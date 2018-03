Unas 300 personas piden en València la libertad de los presos catalanes

Alrededor de trescientas personas se han concentrado ante la sede en Valencia de la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana para pedir la libertad de los "presos políticos catalanes" y mostrar su rechazo a la gestión que está haciendo el Gobierno central de la situación.

Bufandas y lazos amarillos han inundado una protesta convocada por las redes sociales, que se ha desarrollado sin incidentes y en la que se han proferido gritos de "sense llibertat no hi ha democràcia" (sin libertad no hay democracia) y "Catalunya no esteu sols" (Cataluña no estáis solos).

Durante la concentración se han quemado imágenes del rey Felipe VI y del magistrado del Supremo Pablo Llarena y han sonado algunas de las canciones más conocidas de Lluís Llach.

El coordinador de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Antoni Infantes, que ha sido una de las entidades movilizadoras de la protesta, ha declarado que "los problemas políticos solo pueden tener soluciones políticas" y ha instado al Gobierno español a "no esconderse detrás de las togas".

Infantes ha defendido que las personas que estaban hoy presentes en la concentración han asistido "para hacer público su rechazo a la represión del Estado español" y, finalmente, ha denunciado que "encarcelar a gente que ha sido democráticamente elegida no es la solución".

Otra de las entidades participantes, Acció Cultural del País Valencià, ha calificado de "desproporcionado", en palabras de su coordinador, Toni Girbert, "pedir penas de treinta años por organizar una votación o por investir presidente a un diputado que resultó electo" y ha pedido al Gobierno "diálogo y soluciones políticas a problemas políticos".

Asimismo, Girbert ha remarcado que pedir diálogo "no significa necesariamente estar de acuerdo con el proyecto independentista", y ha denunciado que España está sufriendo "una regresión hacia posiciones muy represivas y autoritarias, que no solucionan la situación sino que la agravan más".

Por su parte, el diputado de Compromís en Les Corts Valencianes y antiguo cantante de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha acudido a la concentración a título personal y ha pedido una "salida democrática y pacífica" a la problemática catalana.

También se ha mostrado preocupado ya no solo por los políticos catalanes sino "por todas las personas que se expresan mediante la música y las redes sociales y que reciben la represión del Estado" y considera que si esto sigue así, "la democracia está en peligro".

En cuanto al conflicto catalán, ha remarcado que "meter veinticinco años en la cárcel a los políticos es asegurarse veinticinco años de cortinas de humo y de protestas" y por ello insta a los partidos a encontrar otra solución.