Más de 13.000 personas colapsan A Coruña en el 8M al grito de igualdad

Más de 13.000 personas han colapsado este domingo las calles de A Coruña en la manifestación del Día Internacional de la Mujer, que ha partido desde el Obelisco hasta la plaza de las Cigarreras, para reclamar igualdad entre hombres y mujeres y reconocer especialmente los "trabajos invisibles" asignados a mujeres.

Convocada por el colectivo Galegas 8M bajo el lema "Sin cuidados no hay vida", los participantes en la manifestación, en su mayoría mujeres, abarrotaron el punto de salida antes de las 12:00 horas y han entonado cánticos como "Aquí está aquí se ve, el feminismo gallego en pie", "Contra el machismo, activismo" o "Trabajo de cuidados, trabajo precario".

En un día nublado en el que la lluvia dio una tregua durante la movilización, asistentes de todas las edades, 13.000 según la Policía Local y 20.000 según la organización, han recorrido, con el tráfico cortado, las calles Cantón Pequeño. Sánchez Bregua, Linares Rivas y la avenida Primo de Rivera.

Numerosas pancartas violetas rezaban frases como "Mujeres en marcha hasta que todas seamos libres" o "Yo no soy perro, no me silbes".

Así, han acudido diferentes colectivos incluido plataformas feministas, asociaciones LGBTIQ, agrupaciones de trabajadoras del hogar, movimientos estudiantiles, delegados sindicales y representantes políticos.

La jornada ha estado marcada por alguna polémica en el movimiento feminista como el debate acerca del sujeto político del feminismo, en el que se discute si las transexuales pertenecen al movimiento.

En A Coruña se han podido ver pancartas con la consigna "Por un feminismo no excluyente" y las organizadoras han gritado "El feminismo no es transfobia".

Un manifiesto ha sido leído en un palco situado en la plaza de la Cigarreras, ante la antigua fábrica de tabaco, un lugar clave en la lucha feminista en que las trabajadoras de la factoría lideraron en 1857 la primera huelga de mujeres en Galicia.

"Las cigarreras también doblaban la jornada, en la fábrica y atendiendo sus hogares, sus hijos y a otros familiares. Ellas crearon las primeras guarderías en las fábricas", ha asegurado el alegato de Galegas 8M que ha estado centrado en el reconocimiento del valor del trabajo de cuidados.

Así, estas mujeres han reclamado con su manifiesto un reparto justo en las tareas del hogar y en la atención a otras personas pues "es necesario entender los cuidados desde una visión de corresponsabilidad".

El manifiesto destaca que “cuidados son todos esos trabajos invisibles que permiten la reproducción de la vida, esas tareas a las que no se les da importante y sin las cuales nuestra existencia no sería posible", por lo que aboga por "profesionalizar" esa labor.

En esta línea, han solicitado que se dote a las trabajadoras del hogar y de cuidados de los derechos laborales y de protección social con "salarios acordes al valor de trabajo y garantía de prestaciones por desempleo", de las que actualmente carecen las personas que cotizan en el sistema especial para empleados del hogar de la Seguridad Social.

"Las gallegas saldremos a la calle hoy y todos los días que haga falta! Porque tenemos la fuerza para conquistar el mundo, porque sin cuidados no hay vida, porque cambiando el sistema derrumbaremos el patriarcado", han concluido las organizadoras.

También han participado en la manifestación dirigentes políticos y representantes institucionales como la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, o el secretario general del Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero.