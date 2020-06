Unas 250 personas se concentran en Mahón por la muerte de George Floyd

Alrededor de 250 personas han participado este sábado en la manifestación convocada por la Plataforma Antifascista de Menorca, celebrada en la plaza Constitución de Mahón, para protestar por la muerte del ciudadano afroamericano, George Floyd, durante su detención por la policía de Minneapolis.

La manifestación, siguiendo uno de los lemas de las protestas en Estados Unidos, se ha celebrado bajo el título "Sense justícia no hi ha pau" (Sin justicia no hay paz) y ha transcurrido con tranquilidad.

La mayoría de participantes ha acudido con camiseta negra, mascarilla y respetando la distancia de seguridad, tal y como habían solicitado los convocantes. Los concentrados han proferido proclamas contra la brutalidad policial y el racismo y han mostrado pancartas con el lema "Black lives matter" y su traducción "Las vidas negras importan".

Podemos Menorca ha sido la única formación política en apoyar públicamente la convocatoria.