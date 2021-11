PGE.- ERC recuerda a Sánchez que le necesita para seguir en Moncloa: "No sé si le queda gasolina para tanto viaje"

Se defiende de las críticas de Junts y la CUP por negociar las cuentas y reclama subir impuestos a las empresas y medidas contra la morosidad

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado este jueves al Gobierno, especialmente a la parte socialista que lidera Pedro Sánchez, de que los 13 votos de su formación son imprescindibles no sólo para la aprobación de los Presupuestos de 2022 sino también para que el Ejecutivo pueda agotar la legislatura. "Y no sé si les queda más gasolina en los motores para tanto viaje", ha deslizado.

Rufián ha lanzado este mensaje durante su intervención en el debate presupuestario dejando claro que su grupo no ha presentado enmienda de totalidad aunque estuvo a punto de hacerlo y que exigirán el cumplimiento de todas sus condiciones para aprobar las cuentas en su trámite final.

El diputado independentista ha advertido al Gobierno de que, aunque el PSOE vive un "momento alfa" tras su congreso último Congreso Federal, lo cierto es que el Ejecutivo "comienza a tener a mucha gente demasiado cabreada". Por eso, les ha recomendado que "calculen bien sus fuerzas" y la gasolina con la que cuentan para no tener que adelantar elecciones.

En este contexto, ha avisado de que no se puede gobernar contando sólo con el "miedo" que genera la alternativa de la derecha y la ultraderecha. "Ese temor no es lo que nos debería hacer a nosotros aceptar todo lo que nos plantean, ese temor debería ser lo que les hiciera a ustedes pactarlo todo con nosotros", ha explicado.

NO DEJAREMOS QUE TOQUEN EL CATALÁN

ERC no ha presentado enmienda de totalidad porque arrancó al PSOE el compromiso de ejecutar todas las promesas y partidas pendientes de las cuentas vigentes y que la nueva Ley Audiovisual se pactaría con ellos e incluiría una cuota mínima de producción en catalán, gallego y euskera.

Rufián ha relatado que el acuerdo no llegó hasta un cuarto de hora antes de que expirara el plazo para presentar la enmienda y ha lamentado que costara más la negociación sobre "los derechos", en este caso lingüísticos, que la monetaria, relativa a las becas o el ingreso mínimo vital, entre otras cuestiones.

"No dejaremos nunca que toquen nuestra lengua", ha enfatizado, subrayando que su grupo no exige que "se grabe en Vic" la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix 'El juego del calamar', sino que lo que busca es que "un Gobierno progresista no legisle en contra de las lenguas de su propio país, sino a favor de la cultura, y no al dictado de una multinacional".

LA SOBERBIA ES MALA CONSEJERA

En este punto, Rufián ha recalcado ante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que del Gobierno depende que los Presupuestos puedan superar su segunda fase en el Congreso "y se puedan convertir en algo un poquito mejor" y le ha recordado que "la soberbia es mala consejera".

Y es que Rufián se ha quejado de que en las últimas semanas a algunos 'negociadores' del Gobierno "sólo les faltaba la espalda plateada". "Se olvidan de que aún dependen de los mismos para las mismas cosas", ha insistido, recalcando que el PSOE no lo puede fiar todo al "miedo" a Vox.

"ERC sabe perfectamente lo que es el fascismo, le hemos sobrevivido 90 años, no crean ahora que vamos a canjear nuestras convicciones por miedo, ERC tiene muy claro que en política se vive celebrando victorias, pero también superando derrotas", ha dicho.

ERC NEGOCIA POR RESPONSABILIDAD

Rufián ha negado que los Presupuestos para 2022 sean "los más sociales de la historia" y que contengan "la inversión más alta en Cataluña en los últimos diez años". A su juicio, son sólo la "promesa" de todo eso y ERC, por responsabilidad, intentará mejorarlos.

"Quien califique esto de inutilidad o de hacerlo a cambio de nada hace mucho que se sienta en un escaño, que se mueve en coche oficial o que vive en Twitter", ha dicho, defendiéndose de las críticas que Junts --su socio en la Generalitat-- y la CUP han dedicado a su grupo por negociar las cuentas con el Gobierno.

Rufián ha criticado que el proyecto no incluya medidas para hacer el sistema fiscal sea más justo y progresivo, tampoco contra lo que denomina 'dumping fiscal' de la Comunidad de Madrid, que no obligue a las grandes empresas a pagar más impuestos y que no actúe contra la morosidad que obliga al cierre de pymes.

MÁS IMPUESTOS AL JUEGO ONLINE

En este punto ha propuesto subir un 30% los impuestos a los juegos on line y que se rebaje el IVA de la cultura, las compresas, los tampones y los pañales. "¿Está de acuerdo ministra, si lo está probablemente saldrá", ha dicho.

Asimismo, ha vuelto a censurar el gasto en Defensa. "Ahí siempre cumplen", ha resaltado, cuestionando la venta de armas a países que practican "crímenes de guerra" y las 'puertas giratorias' con el sector.

También ha criticado los 'cheques' prometidos por el Gobierno "injustos", a su juicio, cuando lo que hay que hacer es garantizar el derecho a la vivienda y ha cargado contra las "mofas" que, por "odio de clase", está haciendo la derecha contra las políticas para atajar el sobrepeso de los menores por el consumo de 'comida basura'.

"La libertad es lo contrario al privilegio que, independientemente de tu cuenta bancaria, tu madre pueda ir a una residencia pública de calidad o tu hijo a un colegio público de calidad. Esa es la libertad, no elegir entre un Tigretón o un Bollycao".