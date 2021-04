Podemos pide a Casado "responsabilidad" ante "un monstruo de dos cabezas en Madrid alimentado por Ayuso y Abascal"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El profesor e histórico sindicalista Agustín Moreno, miembro de la lista de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid, ha pedido este domingo al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, "responsabilidad" ante el surgimiento de "un monstruo de dos cabezas en Madrid alimentado" por la candidata del su partido, Isabel Díaz Ayuso, y por el líder de Vox, Santiago Abascal, y le ha pedido que no tolere que ambos pacten un Gobierno de coalición en la región.

En un mitin celebrado este mediodía en Villalba, Moreno ha afirmado que votar el 4 de mayo puede cambiar las cosas pero no votar "se puede convertir en algo peligroso si este monstruo de dos cabezas gobierna". "Si el 4 de mayo habla la mayoría, los jóvenes, los ecologistas, los trabajadores, los pensionistas, las feministas, se puede parar al monstruo. Adelante, porque somos capaces de conseguirlo", ha aclamado.

El candidato de Podemos se ha centrado en su intervención en Educación aseverando que en Madrid "se están cerrando aulas, impidiendo que se construyan los centros que son necesarios y no se dedican presupuestos que se deben, consiguiendo llevarse el alumnado de la pública a un modelo clasista, desigual y mediocre en los resultados".

"Vamos en serio a la educación pública. Nosotros planteamos mil millones de inversión educativa para contratar profesorado y bajar las ratios. Vamos a quitar los 400 euros de matrícula en FP que solo cobran en Madrid, a contratar a 10.000 profesores porque es fundamental que haya más dinero para mejorar la calidad. Queremos que las escuelas no estén al margen de los valores democráticos. Eliminaremos cualquier pin parental porque en las escuelas no solo se enseña, también se educa", ha detallado.

Moreno también ha recordado la revolución de los claveles portuguesa contando que por aquellos días la Policía política franquista fue a su casa de Usera con la intención de detenerle pero que su madre se interpuso en la puerta y él pudo saltar por la ventana y huir.

"Estuve fugado de casa hasta la amnistía y no pude acabar la carrera. Los que no vivimos en la libertad no queremos que nadie nos arrebate la libertad. Fascismo nunca más. No olvidemos nuestra historia. Es algo sagrado la libertad y nadie nos la puede arrebatar. El 4 de mayo podemos ir a votar por reconstruir los servicios públicos y proteger a los mayores y también votar por defensa propia, para que nadie nos arrebate la libertad y la convivencia", ha concluido.

NOELIA VERA: "NI LOS EXTREMOS SE TOCAN NI VENIMOS DEL MISMO SITIO"

En el mitin también ha participado la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Noelia Vera, quien ha recordado la alerta antifascista lanzada por Iglesias al entrar Vox al Parlamento andaluz. "Nos llamaron todo y llevamos en el Sur dos años con las políticas infames de la derecha con Vox marcando la agenda", ha criticado.

"No somos lo mismo, ni los extremos se tocan ni venimos del mismo sitio. Lo que nos estamos jugando es tan serio que me parece importante que recordemos quienes somos nosotros o ellos. Ellos son los hijos del franquismo, la oscuridad, la gente gris, con muy poco corazón, gente que tiene la poca vergüenza de querer que las mujeres no salgamos a la calle a trabajar y tener los mismos derechos que todos. Son los que dicen como un mantra que la violencia no tiene género, como si la violencia fuera normal", ha criticado.

Vera ha señalado que tampoco es lo mismo una que otra papeleta de la izquierda estas lecciones porque solo ellos saben "lo que está costando sacar adelante cada conquista social en el Gobierno de coalición".

RAFA MAYORAL: "PARA QUE HAYA PATRIA TIENE QUE HABER PUEBLO"

A continuación, el diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral ha criticado a Vox por "permitirse el lujo de decir que iban a deportar a Echenique, a Pisarello y no pasó nada; y ahora dicen que querían deportar a Sergine". "Los tres son españoles de la España humilde, trabajadora, la que existe y hace que este país existe todos los días", ha sostenido.

"Nos hablan mucho de España y se olvidan de que para que haya patria tiene que haber pueblo. Votan en contra de los derechos de los españoles y hablan de privatizar la sanidad pública; y mientras tanto nos ponen marcos de que la patria está en peligro. Es cierto, está en peligro cuando un fondo buitre compra las viviendas sociales, cuando la sanidad se la queda un grupo privado, cuando educación pública se degrada", ha proseguido.

Al igual que Vera, Mayoral recalca que ellos no son los mismos políticos que el resto, que ellos vienen de "parar desahucios frente a los bancos y diciendo a los poderosos que cuando la gente humilde se junta todo es posible". "Por ello Iglesias dejó la Vicepresidencia y dijo 'aquí estoy, nada está perdido'. Y ahora está abierta la cosa, todo es posible. Nos estamos jugando muchas cosas, nos estamos jugando la libertad, la nuestra y la de todos", ha manifestado.

JULIO RODRÍGUEZ: "LA DERECHA MÁS INTERESADA EN EL RUIDO QUE EN LA GENTE"

Por su parte, el también miembro de la lista de UP, Julio Rodríguez, ha afirmado que en esta campaña la derecha "está más interesada en el ruido que en el debate, en que no se hable de residencias, de vacunación, en que se desvíe el foco de atención de los más necesitados".

"Nadie recuerda ya las colas del hambre y esas navidades sin luz ni agua caliente en la Cañada Real. Todavía hay gente que se lleve a las manos a las cabezas cuando se propone la carga fiscal para acercarla a la europea y que eso repercuta en una mejor Sanidad, educación e investigación", ha esgrimido.

El exJEMAD ha defendido a Unidas Podemos como partido "que hace que las cosas pasen mientras otros esperan a que sucedan". "Hay dos tipos de políticos: los proactivos como Pablo, de iniciativa y responsabilidad personal; y los reactivos, que esperan una hora a tomar decisiones y que no abren la boca hasta que no reciben avisos por el pinganillo de lo que tienen que hacer", ha señalado, en alusión al debate de la Ser, del que Iglesias se fue al principio y los candidatos de PSOE y Más Madrid, Ángel Gabilondo y Mónica García, tardaron más tiempo en abandonarlo.

A juicio de Rodríguez, los políticos proactivos "marcan la diferencia porque saben interpretar un hecho". "Por eso, claro que hay que combatir al fascismo, pero también al cinismo. Y el cinismo se combate con coherencia. Para mantener el rumbo y la velocidad de una nave hay que ser coherente y combatir contra cualquier viento y tempestad", ha apuntado.

SOL SÁNCHEZ: "DE LO QUE VA LA CAMPAÑA ES DE FASCISMO O DEMOCRACIA"

Por otro lado, la candidata de Unidas Podemos y miembro de IU Sol Sánchez ha señalado que tras lo ocurrido el viernes la campaña "ya no va, como querían, de comunismo o libertad, va de fascismo o democracia".

"El fascismo también es causa y consecuencia de la desigualdad. Cuando llevan 26 años de políticas prevaricadoras e injustas es una desigualdad tan grande que no se puede seguir tolerando. Entonces el mecanismo de las élites para seguir aquilatando sus privilegios es lo que estamos viviendo ahora, que se parece mucho al fascismo. Tratan de que lo aceptemos que si esa desigualdad fuera fruto de un efecto climatológico o de un fenómeno natural", ha apuntado.

"El fascismo vuelve nuestra cara contra los que sufren esa insoportable desigualdad, como los migrantes, desempleadas, diciendo que son ellos los que tienen la culpa de lo que está pasando. Pero no, son sus políticas. Pero como son retorcidos a esa desigualdad le llaman libertad. ¿Qué libertad hay si no tenemos un colegio público decente, qué libertad es no poder calentar nuestras casas en invierno, qué libertad es no tener un centro de salud cerca de casa cuando estamos enfermos?. No es libertad, es la defensa de sus privilegios los que están tratando de imponernos. Nosotras vamos a hacer que se cumpla la Ley porque nosotras sí tenemos palabra", ha concluido Sánchez.