Podemos pide al PSC que repita sus alianzas en el Parlament y permita un Gobierno

Madrid, 11 may (EFE).- La diputada de Unidas Podemos Aina Vidal ha pedido al PSC que "no se ponga de perfil" y que se abra a la posibilidad de repetir en el Parlament las alianzas que los socialistas mantienen en el Gobierno para así conseguir un Ejecutivo de izquierdas en Cataluña.

Vidal se ha pronunciado de esta forma en el Congreso de los Diputados, donde se ha referido a la posibilidad de llegar a un acuerdo de investidura con ERC para hacer presidente a Pere Aragonès, tras el fracaso de las conversaciones mantenidas con JxCat durante más de 80 días.

"Les pedimos -ha afirmado- que tengan capacidad política y de diálogo, que no veten la posibilidad de que exista en Cataluña un Gobierno diferente, que escuchen y hablen y no impidan que la mayoría de izquierdas que se ha dado en el Parlament de Cataluña no se convierta en una legislatura perdida y que tengamos que repetir elecciones".

Para Vidal, se ha abierto la oportunidad de un Gobierno progresista y de izquierdas en Cataluña, un nuevo comienzo que se puede materializar si el PSE no se pone de perfil y permite una "nueva etapa en Cataluña, que tiene que ver -ha considerado- con el dialogo y la capacidad de Gobierno".

"No le pedimos a nadie -ha proseguido- que deje de sentir, ni pensar, ni crear un gobierno diferente al que harían, sino que se sienten, negocien y que tiren para adelante con un Gobierno de progreso en Cataluña. No entenderíamos que el PSOE hiciera algo diferente a lo que ha hecho en Barcelona, o aquí en el Congreso de los Diputados".