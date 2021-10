Pilar Alegría dice que no fue informada de la llegada de Ghali cuando era delegada del Gobierno en Aragón

ZARAGOZA, 4 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha asegurado que no fue informada de la llegada a España del líder del Frende Polisario, a través de la Base Aérea de Zaragoza, hechos que se produjeron el pasado mes de abril, cuando ella todavía era delegada del Gobierno en Aragón.

Según ha explicado Pilar Alegría en declaraciones a los medios de comunicación, en Zaragoza, donde ha visitado el Centro Público Integrado de FP 'Corona de Aragón', cuando aún estaba al frente de esta institución ya comunicó que ni la Delegación, ni ella "había sido informada de esta cuestión".

De momento, la ministra no ha recibido ninguna citación para declarar como testigo en la causa en la que se investiga la entrada y salida a España del líder del Frente Polisario, según ha precisado ella misma.

Sobre la petición de la acusación particular para comparecer como testigo en esta causa, ha dicho: "No he conocido ningún tipo de citación, más allá de la trasladada por los medios de comunicación".

En relación con la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, citada a declarar en esta causa en calidad de investigada este lunes, a las 13.00 horas, ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, ha expresado "todo el respeto a las actuaciones que la justicia está desarrollando".

Igualmente, ha mostrado "toda la colaboración por parte del Gobierno de España para aclarar esta situación y que quede resuelta cuanto antes".

El líder del Frente Polisario llegó el pasado 18 de abril en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza. Desde allí, partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño y fue ingresado en el centro sanitario bajo el nombre de Mohamed Benbatouche.

La madrugada del 2 de junio salió de España rumbo a Argelia, después de comparecer ante el juez Santiago Pedraz por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. El instructor de la Audiencia Nacional no dictó ninguna medida cautelar al no ver indicios de delito que apuntaran a Ghali.