Piñera sube su aprobación ciudadana al inicio de un octubre que será "difícil"

Santiago de Chile, 5 oct (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, incrementó en dos puntos su aprobación ciudadana, según una encuesta difundida este lunes, en el inicio de un mes de octubre que el Gobierno prevé "difícil", ante el primera aniversario del estallido social y la celebración del plebiscito constitucional.

En esta primera semana de octubre, un 24 % de los chilenos aprobó la gestión de Piñera según los resultados del sondeo semanal de la encuestadora Cadem, lo que supone un incremento de dos puntos porcentuales respecto al resultado anterior y la tercera semana consecutiva al alza del presidente chileno.

Por contra, un 66 % de los chilenos desaprueba su gestión, lo que supone una disminución de dos puntos porcentuales respecto al anterior sondeo y la cuarta semana consecutiva seguida que este indicador disminuye.

Este resultado marca el inicio de un mes de octubre que el Gobierno prevé difícil ante la agitación social que ya ha comenzado a incrementarse de cara al primer aniversario del estallido social, el próximo 18 de octubre, y por el plebiscito del día 25 de este mes en el que los chilenos decidirán si caminan hacia una nueva Constitución o no.

"Sabemos de que octubre va a ser un mes difícil. Por lo mismo, no solamente está a prueba (el cuerpo policial de) Carabineros o el Gobierno, sino que también está puesta a prueba la izquierda, para ver si es que justifican o no los actos violentos", dijo este lunes el portavoz del Gobierno, Jaime Bellolio, en una entrevista con el canal local Tele13.

La agitación social se ha ido incrementando durante las últimas semanas y el pasado viernes vivió su episodio más significativo hasta la fecha, con la caída de un joven manifestante a un río en la ciudad de Santiago de Chile después de ser empujado por un agente de carabineros, según mostraron unas imágenes de vídeo.

Al respecto, el ministro portavoz dijo que "el Gobierno no es neutral" y "nunca lo ha sido frente a la violencia, venga de donde venga".

"Eso implica reconocer la gravedad de los hechos y exigir no solo que se aclaren y se haga justicia, sino que además se adapten y se tomen todas las medidas necesarias para que se evite este tipo de tragedias. El Gobierno nunca va a avalar el uso injustificado de la fuerza y mucho menos las violaciones a los DD.HH.", añadió Bellolio.

No obstante, agregó que eso no implica que no se respalde a Carabineros, algo que consideró necesario dadas las "situaciones anormales" de "actos muy violentos y agresivos" que se dieron a partir del 18 de octubre del año pasado con el inicio de las protestas.

Por eso, señaló que igual que el Gobierno lamenta que un joven caiga al río por la acción de un carabinero, espera que la izquierda condene los eventuales actos de violencia que sucedan de cara al aniversario del 18 de octubre.

Los vimos demasiadas veces silente frente a la violencia, mientras otros grupos de izquierda lo que hacían era justificarla y avivarla. Si realmente lo que vamos a ver este 18 de octubre son grupos que justifican la violencia, se podría producir un daño permanente a la democracia", indicó.

El llamado estallido social movilizó a cientos de miles de personas en todo el país para reclamar mayor igual social, pero en paralelo el fenómeno vino acompañado de eventos de extrema violencia, con incendios y enfrentamientos con la policía, cuyo accionar ha sido objeto de multitud de denuncias, incluso de organismos internacionales, por cometer presuntas violaciones de derechos humanos.

La encuesta Cadem se hizo sobre 705 casos efectivos mediante llamadas telefónicas a hombres y mujeres mayores de 18 años.