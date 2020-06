Las piscinas de Madrid abrirán el 1 de julio con dos turnos y reserva previa

Catorce piscinas municipales al aire libre y varias cubiertas abrirán el 1 de julio con aforo del 30 % y con dos turnos, de mañana y de tarde, para garantizar que no haya aglomeraciones, y habrá que reservar previamente por teléfono o en una nueva aplicación en la web del Ayuntamiento.

Estas nuevas medidas y protocolos de seguridad que deberán ser respetados en las piscinas han sido anunciados este martes por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y por la delegada de Deportes, Sofía Miranda.

Las duchas no podrán utilizarse, la distancia de seguridad será de 2 metros en lugar de 1,5 metros; las cafeterías no estarán operativas y no se podrá comer en las instalaciones, según estas nuevas medidas.

Además, los vestuarios y vasos de agua tendrán su propio aforo y los 670 trabajadores que el área de Hacienda y Personal ha contratado para esta época estival tendrán que pasar pruebas PCR, que empezaron a realizarse la semana pasada.

Parte de esos trabajadores serán los encargados de que se cumplan los protocolos ante el coronavirus, y además, el Ayuntamiento de Madrid reducirá un 50 % las entradas a las piscinas en este verano atípico.

A pesar de la reducción del aforo al 30 %, para que todos los madrileños puedan disfrutar de las instalaciones, Miranda ha explicado que "se habilitarán dos turnos diarios para su uso, uno de mañana entre las 11:00 y las 15:30 horas, y otro de tarde entre las 16:30 y las 21:00 horas, dejando una hora entre ambos turnos para proceder a la limpieza del recinto".

"Este verano es diferente a todos los que hemos tenido anteriormente. Estamos haciendo un gran esfuerzo para poder abrir estas piscinas, pero también pedimos responsabilidad porque es fundamental que se respeten los turnos para hacer la desinfección", ha apuntado Miranda.

La delegada de Deportes ha agregado que el protocolo de seguridad de estos espacios "está vivo" y "va cambiando" según lo que se va publicando en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Otra novedad será la venta online de las entradas a través de una aplicación que activará el Área de Deporte para facilitar el acceso a los usuarios.

Se están instalando en las piscinas lectores de códigos QR para poder entrar "con un solo clic", ha añadido la delegada de Deporte, que ha agradecido la labor del organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) para la creación de la aplicación móvil.

Aunque atendiendo a la brecha digital, también se podrán hacer reservas por teléfono o presencialmente, ha explicado Miranda.

Según la delegada, "la idea es acabar" con la "imagen de verano en Madrid" de "colas" a las puertas de las piscinas, y que el Ayuntamiento ha hecho un "esfuerzo" con la decisión de abrir estos espacios "porque en Madrid hace mucho calor y son una vía de escape para todos los que no tienen piscina en su comunidad".

La vicealcaldesa Villacís ha agregado, por su parte, que se trabaja "en la idea de dar preferencia a determinados colectivos", como familias con niños o mayores, y ha sostenido que "los madrileños que acudan a las piscinas lo van a hacer con plenas garantías".

A partir del 1 de julio estarán abiertas 13 de las piscinas municipales, a las que se unirá la piscina de Concepción en Ciudad Lineal en agosto.

El resto hasta completar las 22 piscinas de Madrid no podrán abrir por estar ejecutándose obras de mejoras en sus instalaciones, pero se les sumarán varias piscinas cubiertas que abrirán entre julio y agosto para uso recreativo, añade el Ayuntamiento en un comunicado.

Las piscinas que abrirán son Santa Ana y Vicente del Bosque (en el distrito de Fuencarral-El Pardo), Casa de Campo y José María Cagigal (Moncloa-Aravaca), Aluche (Latina), La Mina (Carabanchel), Orcasitas y San Fermín (Usera), Moratalaz y un vaso de la piscina de La Elipa (Moratalaz), Luis Aragonés (Hortaleza), San Blas (San Blas), Palomeras (Puente de Vallecas) y Concepción, en Ciudad Lineal, en agosto.

En cuanto a las piscinas cubiertas, abrirán solo en julio el Centro Integrado Arganzuela (Arganzuela), Gallur (La Latina), Raúl González (Villaverde), que abrirá el 29 de junio; Faustina Valladolid (Vicálvaro), Barajas (Barajas) y San Juan Bautista y Concepción, ambas en ciudad Lineal.

La piscina Pradillo (Chamartín) solo abrirá en agosto, mientras que permanecerán abiertas en julio y en agosto las de Gimnasio Moscardó (Salamanca), La Mina (Carabanchel), Moratalaz (Moratalaz), Plata y Castañar (Villaverde), que abrirá el 22 de junio; Cerro Almodóvar (Villa de Vallecas), Margot Moles (Vicálvaro) y CDM Hortaleza (Hortaleza).