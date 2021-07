Pizarro pide un sistema fiscal justo y que no se haga pagar a los españoles las "juergas" del Govern con "los avales"

Defiende que se "calcule bien" el cupo vasco y el convenio navarro porque hay "sobrefinanciación" al albur de los vaivenes políticos"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Manuel Pizarro, ha reclamado este miércoles un sistema fiscal "justo, ordenado y completamente neutral", de forma que no se haga pagar "con el dinero de todos los españoles las juergas" que están viendo con los "avales" que plantea la Generalitat.

Así se ha pronunciado en las jornadas 'España, Europa y libertad' que organiza la delegación española del PPE en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), en alusión a la decisión del Gobierno catalán de crear un fondo de 10 millones para cubrir las finanzas de los investigados por el Tribunal de Cuentas.

"Hagamos un sistema fiscal, el que queramos, justo, ordenado y completamente neutral, pero no me hagan pagar con el dinero de todos los españoles las juergas que estamos viendo de avales y de no sé qué", ha declarado Pizarro.

Es más, el también exdiputado del PP y expresidente de Endesa ha saludado hablar de impuestos porque, según ha dicho, "uno ya se cansa de hablar de seguridad jurídica viendo como está el patio", algo que ha ejemplificado con el refrán: "predicar en el desierto, sermón perdido".

DEFIENDE "CALCULAR BIEN" EL CUPO VASCO

Aparte del sistema de Canarias, Ceuta y Melilla, Pizarro ha hecho hincapié en los sistemas fiscales de Navarra y de las "tres provincias vascongadas" con su concierto económico y cupo con las Diputaciones forales, de forma que "recaudan todos los tributos y pagan un cupo por los servicios que presta el Estado".

"Durante muchos años el cupo es negativo, recaudan todos los impuestos y además el Estado les paga cosas", ha subrayado Pizarro, que ha destacado que "para ir de Pamplona a Bilbao hay muchas autopistas y para ir a Teruel, ninguna".

A su entender, hay una "sobrefinanciación" con esas comunidades "al albur de los vaivenes políticos". "No estoy en contra del convenio ni en contra del cupo, pero póngase bien, póngase en su sitio, calcúlese bien porque el Estado presta muchos servicios que con un cupo negativo no se pueden retribuir. Ojo con eso", ha exclamado.

DICE QUE LE "PREOCUPA MUCHO" CUIDAR EL GASTO

Pizarro ha señalado que el déficit público "es malo" y ha añadido que al final, el desequilibrio de las finanzas públicas es como la fiebre o el dolor, que es síntoma de una enfermedad mucho peor, que es la falta de competitividad de un país".

También ha reconocido que le "preocupa mucho" cuidar el gasto. "Hay un modelo de política que se cree que gobernar es gastar pero gobernar no es gastar, es elegir: cañones o mantequilla. Pero no se puede tener todo a la vez", ha avisado, para añadir que cuando uno se "desvía por esa pendiente" se va "directo al peronismo, donde se ponen "sueldos y pensiones para todos".

Pizarro ha avisado que eso "no hay país que lo aguante y lleva a un país completamente subvencionado donde se va expulsando a los que trabajan porque cada vez menos gente tiene que mantener a más gente que está cobrando del erario público". Entonces, ha alertado, "no se puede pagar el gasto y llega el 'default'" como se está viendo en algunos países.

"SE HA HECHO INGENIERÍA SOCIAL CON EL RECIBO DE LA LUZ"

Tras asegurar que no se puede hacer "ingeniería social a través de los tributos", el expresidente de Endesa ha defendido "acondicionar" el sistema fiscal al servicio de la competitividad de un país. También ha confesado que le preocupa "la presión tributaria indirecta" y ha dicho que "hacen falta impuestos muy claros y muy sencillos".

En su intervención, ha rechazado los tributos "parafiscales" y ha defendido un sistema fiscal "único". "Aquí se ha hecho ingeniería social con el recibo de la luz, poniendo lo que se llamaban antes exacciones parafiscales, que son pagos obligatorios, impuestos por el Gobierno", ha declarado, para criticar además que en España se esté "desincentivando el ahorro".

Pizarro ha advertido además de que "cada vez que alguien pone una pensión a cargo del sistema de pensiones a quien no ha tributado, le está metiendo la mano en el bolsillo a los que han tributado toda su vida" porque "el dinero no es del Estado sino de los cotizantes de toda su vida".

En cuanto a las pensiones, ha dicho que forman parte del Estado del bienestar y ha reconocido que el sistema tiene que ser "sostenible", viendo "quién ha cotizado y quien no lo ha hecho. "La caja de la Seguridad Social es sagrada y eso es lo que hay que mirar", ha subrayado.

Pizarro ha participado en las jornadas del Grupo del PP en una mesa sobre fiscalidad y prosperidad que ha moderado la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez. En el debate también han participado el exgobernador del Banco de España, Jaime Caruana y el exsecretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.

"Como común denominador de los cuatro: no hemos roto nada y no todo el mundo lo puede decir. Por donde hemos pasado, hemos dejado las cosas un poco mejor de lo que las encontramos y no hemos creado ningún problema", ha resaltado el expresidente de Endesa al referirse a sus compañeros de mesa.

RODRÍGUEZ: SÁNCHEZ VE EL SISTEMA TRIBUTARIO UNA MÁQUINA DE RECAUDAR

Por su parte, Elvira Rodríguez ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez solo considere el sistema tributario como "una máquina de recaudar" y ha subrayado que el sistema tributario "no es neutral" sino una herramienta "importantísima" de la política económica.

Además, ha asegurado que las bases para las pensiones es "generar más puestos de trabajo" y ha advertido de que el crecimiento de la economía viene lastrado si no se aplican las políticas adecuadas". En este punto, ha hecho hincapié en que hay que expandir la base de la recaudación para generar más crecimiento.

Según Rodríguez, el camino pasa por "crear empleo y riqueza sostenible en el tiempo", algo que llevará al Estado a recaudara más sin necesidad de subir los impuestos e incluso podrá bajarlos. "Necesitamos crecer, incrementar la productividad y ser máscompetitivos", ha añadido.