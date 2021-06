Planas justifica el indulto como solución a un problema que "perjudica a la presencia internacional de España"

TOLEDO, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha justificado la necesidad de indultar a los presos del 'procés', una tarea que ha asegurado "no es sencilla" para el Gobierno central pero que es necesaria tanto para garantizar la convivencia y el futuro de España como para acabar con un problema que "perjudica de forma muy notoria desde el punto de vista de nuestra presencia internacional".

De este modo ha reaccionado el titular nacional de Agricultura, preguntado en Toledo por los indultos a los presos del procés, antes de participar en el evento 'Rural Summit Agro', organizado por Eurocaja Rural.

Tras defender que el Ejecutivo de Pedro Sánchez actuará en este asunto de forma "legal", ha precisado que se trata de un problema que no ha generado el actual Ejecutivo, sino que ha heredado. "Por ello sería bueno que cada uno, en su responsabilidad, cuando haga actos o las manifestaciones correspondientes asuma la lealtad con la que nos hemos comportado todos y sobre todo el PSOE, que constituye la fuerza mayoritaria y la Presidencia del Gobierno de España".

"Lo hicimos --ha proseguido Planas-- cuando estábamos en la oposición y le pedimos a la oposición que lo haga ahora, porque para el conjunto de España es bueno intentar solucionar un problema que no es positivo para el país y que perjudica de forma muy notoria desde el punto de vista de nuestra presencia internacional. De eso sé algo, porque durante muchos años me he dedicado a esa presencia internacional", ha precisado.

Preguntado sobre la actitud del PP que quiere quitar hierro a su presencia en la manifestación convocada por una plataforma contra los indultos, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dicho que hay que tener "la inteligencia y la generosidad de mirar hacia delante y a aquello que mejor conviene a España y esto nos lleva a no mirar hacia abajo sino a resolver aquello que tenemos entre nosotros".

"Este Gobierno no cree que sea bueno crear problemas, sino resolverlos. Esa es la labor de los políticos y de la política. Hemos heredado un problema que con su cerrazón independentista mucha gente ha contribuido a crear, pero también una respuesta que en su momento se dio", ha añadido.

Luego de insistir en que solucionar esta situación es una tarea que compete a este Gobierno, que es perfectamente consciente de que no es "sencilla", ha reiterado que están comprometidos con esta cuestión para "salir adelante por los intereses de España y del futuro de país".

Y es que, a juicio de Planas, esta cuestión del independentismo catalán ha dañado "seriamente" no solo la convivencia, sino a la imagen de la Transición, y por ello, por medio de los indultos, hay que superar esta etapa "para que la convivencia y el futuro de España no esté con ninguna mancha y ninguna duda", ha repetido.

Por último, y antes de intervenir en el evento 'Rural Summit Agro, Planas, de forma elocuente, ha ironizado con los periodistas a los que les ha dicho que es "ministro de Agricultura" y que sobre esa cuestión no le preguntan nada. "Aquí voy a hablar de agricultura. Quédense por favor", ha finalizado invitando a la prensa.