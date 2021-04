La plataforma de Nicolás Redondo pide a los madrileños no fortalecer los extremos tras el incidente Iglesias-Monasterio

Expresan su más "enérgica repulsa" a los comentarios de la candidata de Vox y condenan las cartas con balas recibidas por Marlaska e Iglesias

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La plataforma que lidera Nicolás Redondo, "La España que Reúne", hapedido hoy a los madrileños que no fortalezcan a los extremos en las próximas elecciones del 4 de mayo después del incidente ocurrido entre el candidato de Unidas Podemos y la candidata de Vox en el debate en el que estaban convocados en la Cadena Ser.

En un comunicado, recogido por Europa Press, han mostrado su "más enérgica repulsa" a los comentarios de Rocío Monasterio y su petición a Iglesias de que se fuera del debate y también han condenado las cartas amenazantes, con balas, que han recibido el ministro del Interior, el candidato de Unidas Podemos y la directora de la Guardia Civil.

Pero no han querido dejar pasar la ocasión para rechazar los extremos en política porque aseguran que éstos "se atraen", "se necesitan" y "más que nunca están provocando una situación de tensión que se traslada a la sociedad".

"Que se cuiden Isabel Díaz Ayuso y Ángel Gabilondo, porque Iglesias necesita de Monasterio y Monasterio de Iglesias", precisa el comunicado en el que, además, lamentan que "mucha buena gente de la izquierda no condenó el ataque al mitin de Vox en Vallecas y ahora mucha gente de la derecha no condena el ataque a Iglesias".

PIDEN A LOS CIUDADANOS QUE ESCAPEN DE QUIMERAS REVOLUCIONARIAS

En este sentido, la plataforma liderada por Nicolás Redondo considera "necesario tener cuidado a la hora de acercarnos a las urnas para evitar el fortalecimiento de los extremos de mano de aquellos madrileños que, guiados con buenas intenciones, no se percatan del peligro que esta escalada de tensión tiene en nuestra democracia".

Creen que esta campaña electoral, que califican de "crucial", debería ofrecer la imagen de una sociedad madura, que mira al futuro y que "no se deja secuestrar por los extremismos, la demagogia o la radicalidad".

Por ello, plantean que los madrileños escapen de "quimeras revolucionarias y de nostálgicas ensoñaciones del pasado". Aunque creen que quienes primero y principalmente deben dar ejemplo son los políticos, que deben evitar caer en "esa borrachera de insultos y descalificaciones que parece predominar en nuestra política".

REPULSA A LA ACTITUD DE MONASTERIO Y CONDENA A LAS CARTAS AMENAZANTES

"La España que reúne" deja claro que ellos, al igual que condenaron la violencia tras los incidentes ocurridos en Vallecas contra Vox, expresan su "más enérgica repulsa" a los comentarios de Rocío Monasaterio contra Pablo Iglesias.

Estiman, en este sentido, que en un debate entre demócratas, "ningún candidato puede exigir a otro que se marche", ya que la esencia fundamental de la democracia es la "contraposición pacífica de ideas y programas que se someten al criterio de la voluntad popular".

Así mismo, condenan enérgicamente las amenazas de muerte recibidas tanto por el propio Pablo Iglesias como por el ministro Grande Marlaska y la directora general de la Guardia Civil.

Y recuerdan que la plataforma ha denunciado en reiteradas ocasiones la "política extrema" que realizan algunos de los partidos involucrados en el debate de hoy, y en esas denuncias han dejado claras sus grandes diferencias con partidos como Unidas Podemos en el extremo de la izquierda o Vox en el extremo de la derecha.

Pero afirman que tener diferencias no significa pasar por alto acusaciones gravísimas y situaciones que deterioran la calidad democrática de España.

Por ello, insisten en la necesidad de condenar cualquier grave amenaza "la reciba quien la reciba", independientemente de su ideología o partido político constitucional. Y añaden que el hecho de no condenar un incidente tan grave como este y "con las formas con las que después se ha enfrentado la señora Monasterio, no tienen cabida en el espacio de encuentro democrático que debe ser nuestro país".

En este sentido, advierten que no se puede consentir que la clase política se comporte como se ha comportado hoy la candidata de Vox en el debate, que tras poner en duda las amenazas, le ha dicho a Pablo Iglesias que se levantara y se fuera, después de que éste hubiera amenazado con hacerlo si Rocío Monasterio no retiraba sus palabras.

LO SUCEDIDO HOY ES MUCHO MAS GRAVE QUE LOS REPROCHES HABITUALES

"Lo que ha sucedido en la Cadena Ser es mucho más grave que en ocasiones anteriores, ya que estamos acostumbrados a los reproches y actitudes de algunos políticos en el Congreso, pero no a que estos actores no se unan en favor de la democracia y de los valores del 78", argumenta el texto de "La España que Reúne", quien advierte además, que si los llamados a ser responsables no lo son, ¿qué se puede esperar de los que no están cargados de esa responsabilidad".

"Denunciamos, en consecuencia, que algunos de nuestros representantes políticos no condenen este tipo de actos que solo perjudican a nuestra democracia al no defender a los que no piensan como ellos", añaden y exigen que "no vuelva a suceder la lamentable escena" que se ha vivido esta mañana en la Cadena Ser.