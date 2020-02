La plataforma promovida por históricos del PSOE hará un acto el 4 de marzo contra la mesa de diálogo con Cataluña

La plataforma 'La España que reúne', promovida entre otros por históricos del PSOE, hará un acto el próximo día 4 en Madrid en contra de la mesa de diálogo con Cataluña y oponiéndose también a la reforma del delito de sedición en el Código Penal que favorezca a los condenados por el procés.

El acto tendrá lugar en la antigua sede del Diario Madrid y además de Nicolás Redondo, está previsto que acuda el expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla; el exministro de Cultura, César Molina; la exdiputada de Ciudadanos por Burgos, Aurora Nacarino; el economista y uno de los fundadores de Ciudadanos, Frances de Carreras.

Se trata del segundo acto que lleva a cabo la plataforma 'La España que reúne' y en esta ocasión expondrán su posición en relación con la mesa de diálogo que se constituyó ayer entre el Gobierno y Cataluña con la primera reunión en la Moncloa presidida por Pedro Sánchez y Joaquím Torra.

Sobre este asunto, la plataforma deja claro que "sobre España decidimos todos" y considera que esa mesa tiene aspectos negativos "evidentes" como el hecho de reconocer que el sistema constituiconal español no es suficiente para enfrentarse a las cuestiones políticas que se plantean en Cataluña.

En este sentido, consideran que el órgano donde se tiene que hablar de las cuestiones que "nos afectan a todos" es donde reside la soberanía nacional, es decir, en el Parlamento y no avalan que el Gobierno, que representa a todos los españoles, se siente a negociar en una mesa con un ejecutivo regional que tiene pretensiones independentistas de solo una parte de la sociedad catalana.

Otra de las cuestiones que critican desde la plataforma es la referencia que hizo ayer el comunicado conjunto del Gobierno y la Generalitat en el que se remiten a la seguridad jurídica. Eso, aseguran, no quiere decir nada de nada y es "altamente confuso".

Nicolás Redondo, recuerda en este sentido, en declaraciones a Europa Press, que hubo otro momento en la historia de España que se trabajó para pasar de la ley a la ley asegurando la seguridad jurídica del paso de la dictadura a la democracia. Pero señala que en aquel momento no había partidos políticos democráticos, ni Constitución, ni Parlamento democráticos y los españoles no tenían ni voz, ni voto. Pero aquella estrategia sirvió para lograr la democracia en 1978.

Sin embargo, asegura que ahora el planteamiento que se hace de la "seguridad jurídica" no es más que un "atajo" que no tiene ningún sentido, porque ahora no se tiene que confirmar la seguridad jurídica, que se da por hecha, sino el "absoluto respeto a las leyes y la Constitución aunque sea para cambiarlo".

La plataforma también se muestra en contra de la reforma del Código Penal para adaptar el delito de sedición a un mejor tratamiento de las penas de los independentistas condenados. Finalmente, el acto acabará con la lectura de un decálogo.