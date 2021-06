El Pleno del Congreso prorroga hasta final de año la investigación sobre la 'Kitchen', con el rechazo del PP

Unidas Podemos insiste en citar a Casado, y Vox reclama la presencia de Sáenz de Santamaría y el exdirector del CNI

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con el voto en contra del PP, que la comisión de investigación sobre la denominada 'operación Kitchen' alargue sus trabajos hasta el próximo 31 de diciembre. En todo caso, la previsión es la actividad de la comisión no se retome hasta después del verano, ya en septiembre, cuando arranque el nuevo periodo de sesiones.

La decisión se ha tomado, como ya ocurrió en la propia comisión hace dos semanas, con el rechazo del PP, que desde el principio se opuso a abrir pesquisas sobre la trama supuestamente urdida desde el Ministerio del Interior, en la etapa de Jorge Fernández Díaz, para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y hacerse con pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción.

El Pleno dio el visto bueno a la creación de esta comisión, a instancias del PSOE y Unidas Podemos, el pasado 1 de octubre, pero el órgano que preside la socialista Isaura Leal no se constituyó hasta finales de diciembre y las comparecencias no empezaron hasta marzo.

La comisión nació con un mandato de tres meses por lo que, nada más arrancar los interrogatorios, hubo de solicitar una nueva prórroga hasta finales de junio, pero que, al final, tampoco ha sido suficiente.

En este tiempo la comisión ha recibido a 27 comparecientes entre policías y expolicías, víctimas, implicados en el espionaje y responsables políticos y llegó a tener programados los interrogatorios a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; el exministro Jorge Fernández Díaz, y el expresidente Mariano Rajoy.

CAMBIO DE PLANES

La previsión a principios de junio todavía era poder aprobar sus conclusiones a finales de este mes, pero la imputación de Cospedal apenas horas antes de que tuviera que comparecer en el Congreso provocó un cambio de planes.

El PSOE planteó suspender su interrogatorio, dada su nueva situación procesal, la mayoría de la comisión aceptó y, después, las dos formaciones que integran el Gobierno de coalición apostaron por solicitar la nueva prórroga. También se suspendieron las comparecencias de Rajoy y Fernández Díaz, inicialmente previstas para el 10 de junio.

Cuando retome sus trabajos, además de buscar nuevas fechas para los comparecientes que han quedado pendientes, la comisión tendrá que decidir si vuelve a citar a algunos de los que ya han desfilado por la misma y si realiza nuevos interrogatorios, sobre todo si continúa creciendo la lista de imputados.

La prórroga de los trabajos ha sido objeto de debate en el Pleno, donde el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha indicado que todos los indicios apuntan a que la 'Kitchen' fue una trama urdida directamente desde el PP y por la que su actual líder, Pablo Casado, debe dar explicaciones.

"Hay que preguntar a Pablo Casado si investigó y depuró responsabilidades de toda esta cloaca cuando asumió el liderazgo del partido. Si lo hizo, tiene que mucho que contarle al Parlamento y, si no lo hizo, todavía más", ha dicho Echenique.

También desde el PSOE David Serrada se ha referido a Casado. Aunque no ha pedido explícitamente su comparecencia en la comisión sí ha dado por hecho que Cospedal le dio sus votos en el Congreso del PP "a cambio de su silencio y de que protegiera al partido" y ha asegurado que la 'caja b' del PP sigue existiendo ahora.

ERC no ha intervenido en el debate este jueves, pero también defiende llamar a Casado. De hecho fue el único partido que incluyó su nombre en su primer listado de comparecientes, pero su citación no salió adelante para la primera tanda de interrogatorios. Aunque no lo propuso formalmente, Unidas Podemos siempre defendió interrogarle y ahora intentará convencer a sus socios socialistas.

Por lo pronto, el grupo confederal y Vox ya tienen solicitada la comparecencia de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los de Santiago Abascal piden también la del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, dado que algunos de los comparecientes han apuntado a la implicación de ambos en la trama.

VOX NO QUIERE UNA "VOLADURA CONTROLADA"

El nombre de la que fuera 'número dos' del Gobierno de Rajoy ya fue incluido en las peticiones de comparecencia de Unidas Podemos, ERC y Junts, pero quedó fuera del listado inicial acordado por la comisión. Ahora vuelve a estar sobre la mesa y el PSOE no descarta apoyar su citación.

Durante el debate, han sido varios los portavoces que han aludido a la reciente imputación en el 'caso Villarejo' del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Una de ellas ha sido la secretaria general del grupo parlamentario de Vox y su portavoz en la comisión de investigación, Macarena Olona.

Olona ha apoyado la prórroga con la advertencia de que su partido no va a permitir "una voladura controlada" de este asunto y mostrando su deseo de que el excomisario José Manuel Villarejo les haya llegar alguna información de la que se guarda antes de "marcharse de España".

SANZ ROLDÁN Y EL PRESIDENTE DE IBERDROLA

En este contexto, ha insistido en la necesidad de que comparezcan Sáenz de Santamaría y al exdirector del CNI, a quienes, ha recalcado, el Gobierno actual evita "mencionar", a su juicio, porque fue el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que, hace un año, autorizó a Sanz Roldán para que pudiera trabajar como "asesor personal" de Sánchez Galán.

Por su parte, Néstor Rego, del BNG, ha mostrado una foto del empresario abrazando al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y ha recordado que la Justicia declaró ilegal la anulación del plan eólico impulsado en su momento por el BNG desde la Xunta y cuya derogación benefició a Iberdrola.

"Hay caso", ha resumido el portavoz de Bildu en la comisión, Oskar Matute, aludiendo al "carrusel de imputaciones" que se está produciendo en la Audiencia Nacional en torno a esta causa y mentando también a Sánchez Galán.

Frente a todos ellos, el ponente del PP, Luis Santamaría, ha vuelto a quejarse de que esta investigación es "una causa general" contra su partido con las conclusiones ya redactadas y ha mencionado una retahíla de casos de corrupción que han salpicado al PSOE, Podemos, Convergència y otros partidos, y que seguirán planteando en la comisión.