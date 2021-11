PNV afirma que la Conferencia de Presidentes, "tal como funciona, no tiene sentido y no soluciona problemas"

Esteban dice que el PNV ha conseguido "cosas importantes" en la negociación de los PGE y espera "cerrar otras" antes de fin de año

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que la Conferencia de Presidentes, "tal como funciona, no tiene sentido", ya que "ahí no se solucionan los problemas". "Se solucionan en mesas y reuniones discretas", ha defendido.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale se ha referido también a la luz verde recibida este jueves por el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 en el Congreso de los Diputados, y ha valorado que el PNV ha conseguido "cosas importantes", que espera "cerrar otras antes de fin de año".

Respecto a la relación entre el Gobierno central y vasco, Esteban ha reconocido que hay "sus más y sus menos", pero ha considerado que es algo "normal en una situación muy complicada" por la pandemia. "Hay tensiones también en las visiones sobre cómo gestionar, en el pulso competencial o el desarrollo estatutario, pero hay diálogo entre consejeros y ministros y se intenta encauzar las cosas", ha expresado.

Asimismo, ha sostenido que el problema de la Conferencias de Presidentes es que "cada uno lanza su discurso, el presidente cierra y hasta luego", lo que "no sirve para nada, salvo para una foto".

"No es la visión que tenemos nosotros del Estado. Las tensiones las hay en el tema periférico por el tema nacional en Euskadi y Cataluña. Los ritmos, los impulsos y las necesidades vitales de esas sociedades son diferentes al resto y subsumirlo en un magma no va a solucionar nada. Nunca me ha gustado la Conferencia de Presidentes y, tal y como funciona, no tiene sentido. Ahí no se solucionan los problemas, se solucionan en mesas y reuniones discretas", ha zanjado.

Tras valorar el proceso negociador desarrollado por el PNV en materia presupuestaria en el Estado, ha incidido en que hay cosas que el Gobierno central sabe que preocupan y "deben concretarse". En este contexto, se ha referido al Tren de Alta Velocidad y ha destacado que, tras los cambios habido en el Ministerio, la nueva secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha estado "muy implicada" y tiene "voluntad en que haya un acercamiento".

"El TAV está ahí, hemos hecho avances positivos y va en la buena dirección. Ya saben lo que hemos solicitado siempre para agilizarlo y el Gobierno sabe que tiene pecado en ello y que ha puestos obstáculos en muchas ocasiones. Ahora puede haber una voluntad diferente", ha afirmado, al tiempo que ha reiterado la necesidad de que se produzca una entrada soterrada en las capitales y que haya una encomienda de gestión de las obras.

EH BILDU

Por otro lado, y en referencia al apoyo de EH Bildu a las Cuentas del Estado, Esteban ha indicado que la coalición soberanista hace ahora algo de lo que acusaba en el pasado al PNV: "Lo de vendernos por un plato de lentejas y ser unos traidores".

A su juicio, con el cambio de comportamiento, la coalición soberanista demuestra que "la política acertada era la del PNV". "Cada grupo tiene capacidad de moverse como quiera. Ellos se han hecho una enmienda a la totalidad en sus planteamientos, pero tienen toda la legitimidad para actuar en el Parlamento como consideren", ha añadido.

De este modo, ha reconocido que las relaciones entre la formación jeltzale y el Gobierno son "fluidas" y ha habido "temas en los que se ha tenido relación privilegiada incluso con antelación". "Hay temas, como el eléctrico, en el que hemos tenido diálogo, información... no niego que hay buen canal de comunicación y que la cosa funciona", ha subrayado.

Por otro lado, ha considerado que la aprobación de los PGE de 2022 apuntalará la legislatura de Pedro Sánchez, ya que se trata de unas Cuentas expansivas y si no sacara adelante los siguientes Presupuestos "podría aguantar con estos".

"Si no se enreda la cosa mucho y tiene voluntad, cuenta con capacidad para acabar la legislatura, otra cosa es que a medida que se acerquen las elecciones las cosas se complicarán, incluso en la coalición de gobierno", ha vaticinado, para añadir que "los socios tienen tensiones y a veces afloran".

Por último, ha lamentado que en el Congreso de los Diputados "da igual de lo que se trate", ya que "se repiten los temas y lugares comunes". "La tensión es muy grande porque en España se ha decidido hacer política en base a la tensión y la no búsqueda de acuerdos se ha convertido en política", ha reprobado.