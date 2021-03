PNV afirma que "se han acelerado bastante" las transferencias a Euskadi tras un periodo de "ritmo caribeño"

Dice que no se debe ver como "una agresión" que su partido reanude relaciones con el PP y cree que no hay alternativa al actual Gobierno

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que esta semana "se han acelerado bastante" las transferencias pendientes de traspasar a Euskadi tras un periodo de "ritmo caribeño" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que "algo se mueve" en el tema de transferencias a Euskadi y ha admitido que estaban "un poquito preocupados".

"Es verdad que en esta situación de pandemia no es fácil hacer reuniones ni mover los temas, pero también veíamos que había un poquito de ritmo caribeño en la relación con el Gobierno central. Esta semana se ha acelerado todo bastante", ha añadido.

No cree que esto tenga relación con que el PNV haya estado hablando con el PP, por ejemplo, para la renovación del CGPJ, sino que "se han dado las circunstancias" para agilizarlas. "Es verdad también que ha habido cambio en el Gobierno del Estado y Miquel Iceta (ministro de Política Territorial) se acaba de incorporar. Yo confío en su voluntad política y en su dinamismo para que esto vaya a buen puerto, y que tengamos pronto esa transferencia de prisiones", ha añadido.

Andoni Ortuzar ha reiterado que esta competencia de la gestión de los centros penitenciarios "va mucho más allá" del tema de ETA. Además, espera que, después, se traspasen a Euskadi "unas cuentas" competencias más porque "hay un paquete importante". En este sentido, ha recordado que se trata de cumplir el Estatuto de Gernika, aprobado en 1979.

El presidente del EBB ha reiterado en que han mejorado las relaciones con el presidente del PP, Pablo Casado, después de haber pasado un tiempo de "hibernación o una glaciación total", porque los populares echaban la culpa a los jeltzales "del cien por cien del fracaso del final de la época Rajoy y la situación que llevó a la moción de censura", después de que el Tribunal Supremo confirmara que el Partido Popular se lucró con 'Gürtel'.

"Creo que, visto lo visto de las declaraciones de Bárcenas, hicimos lo correcto en aquel momento", ha añadido, para considerar que el PP "volcó sus frustraciones" en el PNV y "se cortaron todas las relaciones".

Andoni Ortuzar ha rechazado "la forma de hacer política que se está instalando en el Estado español" de estar "a torta limpia entre bloques y también dentro de cada bloque porque cada uno quiere ser el gallito de su corral".

"A nosotros nos gusta hablar con la gente, con todo el mundo, para discutir y discrepar también. Y nadie debe ver como una agresión o un desmarque hacia los otros que se normalicen las relaciones con el PP", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que su partido se implicó en la moción de censura, ha apoyado al Gobierno de Pedro Sánchez y lo seguirá haciendo "siempre que ponga las cosas sencillas" para hacerlo.

Ortuzar ha reconocido que están cansados de las relaciones entre los socios del Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, porque "esto no es una pelea de gallos ni para divertimento" de los demás. "Un gobierno está para gobernar, no para discutir internamente. Se supone que un gobierno tiene que llegar al Congreso discutido. Ha tenido que discutir ya, dialogar, sacar sus proyectos de ley, los lleva a la Cámara y los negocia porque no tiene mayoría absoluta", ha manifestado.

El líder del PNV ha cuestionado "con qué seguridad" pueden los demás negociar cuando se desconoce "si uno de los socios va a votar o no, o va a mantener o no unas enmiendas". Además, cree que Podemos, socio minoritario, "está haciendo un esfuerzo por hacer piña con otros partidos" para sacar pecho ante el PSOE.

"A nosotros no nos gusta esa forma de gobernar y somos conscientes de lo difícil que es gobernar en coalición porque en Euskadi lo llevamos haciendo muchos años", ha subrayado.

Andoni Ortuzar ha apuntado que, "al otro lado" de esta coalición, "no hay nada", y por eso, "hay que relativizar" su diálogo con el PP. "Nosotros no hacemos ningún movimiento con el PP especulativo de futuro. En la derecha española no hay nada, ni lo va a haber en muchísimo tiempo, hasta que Casado no sea valiente, centre la posición y deje de mirar por el retrovisor todo el rato a Vox", ha indicado.

Por ello, viendo que "no hay otra alternativa", ha llamado a la sensatez, y ha emplazado al PSOE y Podemos que discutan todo lo que tengan que discutir internamente. "Entiendo que Podemos tendrá que marcar posiciones diferentes y querrá salir a la opinión pública, pero lo que no puede ser es que la política de comunicación vaya antes que el Gobierno de coalición", ha añadido.