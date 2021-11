PNV afirma que no se puede "generar una convivencia normalizada" mientras EH Bildu no reconozca que ETA no debió existir

BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, cree que no se puede "generar una convivencia normalizada" mientras EH Bildu no reconozca que ETA no debió existir y que su violencia "estuvo mal", y ha recordado que han transcurrido diez años desde que la banda dejara de "matar, extorsionar y destrozar este país".

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, Atutxa ha señalado, en víspera de la celebración del Día de la Memoria, que todavía "falta seguir construyendo convivencia", y con esta conmemoración se pretende favorecerla.

La dirigente jeltzale ha recordado que el PP, después de participar durante años en estos actos, ha dejado de asistir en ellos, y ha señalado que estos son "importantes para no olvidar, para que lo que se recuerda no se vuelva a repetir, y porque las víctimas, que han sido muy generosas con quienes ejercieron la violencia y el terrorismo", se merecen que los demás también sean "generosos en el recuerdo".

Además, cree importante también que se reconozca que, "en algunas ocasiones, no se dio la talla", como se ha hecho este pasado fin de semana en el homenaje en Erandio al pequeño Fabio Moreno, de dos años, que murió hace 30 años en un atentado contra su padre, guardia civil de la Comandancia de Bilbao.

EH BILDU

Itxaso Atutxa ha considerado que "cada cual tiene que hacer su autocrítica", pero los partidos políticos "mucho más". Tras considerar que EH Bildu "va dando pasos", ha apuntado que ya hace diez años que ETA "dejó de matar, extorsionar y destrozar este país".

"Y lo máximo que hemos oído por parte de ellos, de la organización, es que se sienten conmovidos prácticamente y solidarios también con el dolor que aquellas víctimas sufrieron y siguen sufriendo, porque esto que nunca se olvida y nunca se pasa", ha manifestado.

No obstante, ha destacado que no ha habido "una sola palabra sobre que aquello no debería haber ocurrido, que lo que ETA hizo estuvo mal y nunca más debería ocurrir". "No hay una autocrítica real ni una reflexión ética, política, sobre la actuación de ETA, sobre lo que supuso más de 40 años de terrorismo en este país", ha añadido.

A su juicio, lo que se demuestra es que "dieron un paso al frente de estrategia política porque vieron que, por esa vía, no iban a seguir avanzando políticamente y como grupo político". "Espero que llegue antes que tarde", ha afirmado.

Por último, ha subrayado que ese "es un daño que este país sigue soportando", y el hecho de que "haya gente que no sea capaz de reconocer que aquello estuvo mal, no se puede generar realmente convivencia normalizada".