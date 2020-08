PNV afirma que hay "movimientos tectónicos soterrados" y presiones para que haya "un acuerdo sólido" entre PP y PSOE

Mediavilla destaca que, en breve, habrá nuevo Gobierno Vasco "Fuerte" que buscará "seguridad sanitaria, con servicios públicos capaces"

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El responsable de política institucional del EBB del PNV, Koldo Mediavilla, advierte de que "la crisis de Estado que se avecina" en relación con el rey emérito Juan Carlos I "no tiene parangón" y cree que, ante un posible "terremoto que afecte a la Jefatura de Estado", hay "movimientos tectónicos soterrados" y presiones para que haya "un acuerdo sólido" entre PP y PSOE.

Además, se prepara "una recomposición política del tablero español" y, en esta línea apuntan, en su opinión, los cambios internos en su partido a los que ha recurrido el presidente de los populares, Pablo Casado, "buscando, al fin, la centralidad, los acuerdos puntuales en el ámbito sanitario y europeo de la 'reconstrucción'", con el fin de que haya una "estabilidad y bipartidismo que recobre la solvencia de España".

En un artículo titulado "Dinosaurios", colgado en su blog y recogido por Europa Press, Mediavilla alude al manifiesto firmado por 75 exministros y altos cargos del PP, PSOE y UCD de apoyo al rey emérito, tras las informaciones sobre sus supuestas actividades irregulares y su decisión de abandonar España.

El dirigente jeltzale recuerda que, entre ellos, se encuentran el que fuera vicepresidente del Gobierno socialista Alfonso Guerra y el exministro de UCD Rofolfo Martín Villa, a los que considera "dos diplodocus". A su juicio, en el documento faltan las firmas de "dos jarrones chinos, José María Aznar y Felipe González", ex presidentes de Gobiernos del PP y del PSOE, respectivamente.

Koldo Mediavilla destaca que el manifiesto hace un alegato por defender la "presunción de inocencia" del anterior jefe del Estado, que suena "a defensa corporativa" para "no perder el prestigio colectivo de una clase dirigente (ellos mismos) que protagonizaron unos avatares históricos que los comportamientos incívicos del, hasta hace poco, portador de la corona han emborronado hasta causar un desapego social que tiende a hacer tabla rasa con todo vínculo que represente a ese pasado".

El miembro de la ejecutiva del PNV califica de "padres de la patria" a los firmantes del escrito, en el que, "además de la defensa de la presunción de inocencia de alguien que ellos mismos han hecho inviolable judicialmente", realizan un "llamamiento final a la integridad política y territorial de la nación". "El texto huele a alcanfor, a autoprotección, a un intento desesperado por blindar el 'statu quo' que gozan los firmantes", asegura.

En todo caso, cree que la crisis de Estado que se avecina "no tiene parangón porque se trata de una crisis larvada desde hace tiempo, que pretendió ser apagada con decisiones intermedias, como la abdicación, pero que, ante la bochornosa trayectoria del Borbón, antes y después de su reinado, no habrá cortafuego que soporte una salida no rotunda si lo que se pretende salvar es la monarquía".

A su juicio, todo esto "no ha hecho sino empezar, y no es por dar verosimilitud a las revelaciones de Corinna Larsen quien, ante la investigación abierta, ha comenzado a hablar --otra cosa distinta será presentar pruebas--, indicando que, como la reserva bancaria del Borbón en Suiza, 'habrá cientos de cuentas en otras circunscripciones'".

Para el responsable institucional del EBB, "lo relevante es levantar el velo que en relación al Borbón y a su dinastía tiene activado el poder establecido --el gobierno, la oposición, los medios de comunicación, el Ibex 35--", y aplicar a la Casa Real y a sus miembros "los mismos criterios de transparencia que la sociedad exige a cualquier representante público, en definitiva, hacer realidad la afirmación que la justicia es igual para todos".

Asimismo, considera que es "uno de los múltiples paradigmas pendientes en el Estado (la configuración plurinacional del mismo es otro) que se ha dejado pasar hasta pudrirse".

ACUERDO PSOE-PP

Para Koldo Mediavilla, existen "movimientos tectónicos soterrados que buscan la posibilidad de un acuerdo sólido entre los dos principales partidos españoles, socialistas y populares". "Probablemente, ambas formaciones negarán esta aproximación, pues cada cual deberá mantener firme su posición política para defensa de sus respectivas parroquias", ha advertido.

Sin embargo, apunta que sí hay "presiones constatables para fomentar una nueva política de colaboración consentida --no de apoyo explícito-- de los conservadores al gobierno de Sánchez". En este contexto, sitúa "los movimientos internos de Casado buscando, al fin, la centralidad, los acuerdos puntuales en el ámbito sanitario y europeo de la 'reconstrucción'".

"La búsqueda de nuevas interlocuciones que abran puertas hasta ahora cerradas, la caída final de Ciudadanos y la decadencia de Podemos, apuntan, a medio plazo, a una recomposición política del tablero español", indica.

En su opinión, se trata de buscar una "estabilidad y bipartidismo que recobre la solvencia de España". "Veremos los primeros movimientos en los pasos previos a los presupuestos, a la distribución de los poderes en el terreno judicial o en la determinación de los fondos europeos de cara a la recuperación. Y es que el dinosaurio sigue estando ahí", asevera.

EUSKADI

En paralelo, subraya que Euskadi tendrá, en breve tiempo, un nuevo Gobierno, y ha recordado que "se ultiman los detalles para hacer posible un ejecutivo de coalición fuerte, que aborde los desafíos latentes que apremian tras la pandemia" del coronavirus.

De esta forma, se buscará "la seguridad sanitaria, con servicios públicos capaces de abordar la gravedad de la enfermedad y las políticas de apoyo al empleo y la competitividad que revitalicen la maltrecha economía tras la inactividad obligada por el confinamiento".

El dirigente jeltzale ha reconocido que "la coyuntura no es, para nada, favorable para el optimismo" y ha recordado "a los iluminados que se negaban a celebrar elecciones en julio afirmando, como Nostradamus, que en septiembre se estaría infinitamente mejor".

"Los rebrotes de una segunda ola de contagios nos remiten de nuevo con la incertidumbre y la inseguridad. Y todo ello a la vuelta de la esquina de lo que debiera ser el comienzo del curso escolar, con miles de niños, y jóvenes pendientes del retorno presencial a las aulas", manifiesta.

Tras destacar que "nadie en el mundo occidental" sabe cómo afectará la enfermedad en el nuevo curso académico, ha aludido a "quienes siempre han exigido la responsabilidad ajena". "Esos pedirán que se garantice la seguridad de los alumnos y profesores, exigencia sin aportar propuesta realista alguna que ayude", añade.

Según indica, "ellos solo saben de crítica, de denunciar a un gobierno 'sin volante', que dirige el país 'criminalizando a la juventud' y a los locales de ocio". "Pasma la falta de dudas o las verdades absolutas en las que viven estos profetas. Lástima que su reino tampoco sea de este mundo. Son, salvando las distancias, nuestros dinosaurios particulares. Sabemos que seguirán estando ahí", remarca.

En todo caso, Mediavilla avisa de que, afortunadamente, "en este nuevo ciclo, su obstruccionismo no impedirá que el nuevo Gobierno Vasco gobierne".