PNV asegura que el Gobierno de Sánchez sentirá "su aliento" hasta que cumpla "todos y cada uno" de sus compromisos

Exige a Escrivá que traspase "con rapidez" de forma íntegra el IMV y niega que sus críticas estén enfocadas a la remodelación del Ejecutivo

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

La diputada del PNV en el Congreso de los Diputados Josune Gorospe ha asegurado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez sentirá "su aliento en todo momento" hasta que cumpla "todos y cada uno" de los compromisos que firmó con los jeltzales.

Además, ha exigido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que traspase "con rapidez" de forma íntegra la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Euskadi, y ha negado que sus críticas a José Luis Escrivá estén enfocadas a la remodelación del Ejecutivo que pretende realizar Sánchez.

Gorospe, que ha comparecido en la sede de Sabin Etxea de Bibao para exponer a los detalles de la intervención que tendrá ante el Pleno del Parlamento Europeo el próximo 19 de junio en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, ha asegurado que sus quejas sobre actuaciones a ministros del Gobierno por el IMV o por el proyecto de Tren de Alta Velocidad (TAV) tengan la intención "lanzar mensajes" de cara a futuros cambios ministeriales.

"Esa no es nuestra preocupación, no es nuestra ocupación. Nuestra ocupación es hacer un seguimiento de aquellos compromisos que firmamos con el Gobierno del Estado. Tenemos que hacer un seguimiento continuo y muy próximo porque, de lo contrario, el tiempo pasa, el tiempo avanza, y las cosas pueden quedarse en el camino, y eso es lo que no vamos a permitir", ha asegurado.

Tras insistir que no hay "ningún mensaje de cara a la remodelación", ha asegurado que, "desde luego, cada vez que el Gobierno del Estado demore los trabajos en los que debe ir avanzando, los dilate o se desvíe de los compromisos firmes" que alcanzó con el PNV, los jeltzales "alertarán" de ello.

Por ello, ha avisado de que, si no cumple los acuerdos, no contará con su aprobación, sino con su "rechazo". "Reclamamos el cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos que hemos acordado", ha reiterado.

ESCRIVÁ Y EL IMV

En referencia concreta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que ha planteado el traspaso de la gestión del IMV en términos que no fueron los pactados con los jeltzales, ha insistido en que "tiene que cambiar la reorientación y saber exactamente cuál es el compromiso adoptado". "Tiene que responder con rapidez", ha exigido.

A su juicio, no puede "seguir demorando" su transferencia integral, y ha apuntado que el PNV será "estricto y riguroso" en el cumplimiento de los acuerdos firmados. "No quiere eso decir que estemos lanzándole mensajes de ningún tipo. Yo creo que el Gobierno del Estado sabe perfectamente que en lo que es el cumplimiento de los compromisos firmados va sentir nuestro aliento en todo momento hasta que los cumpla", ha añadido.

Josune Gorospe ha apuntado que realizarán sus reclamaciones con la misma "transparencia" con la que alcanzaron los compromisos con el Gobierno de Pedro Sánchez. "Con transparencia tenemos que decir cuándo consideramos que se está respondiendo con responsabilidad a esos acuerdos y cuándo consideramos que está habiendo desviaciones de las líneas comprometidas", ha concluido.