PNV condena las cartas amenazantes a Marlaska, Iglesias y Gámez, y las vincula a Vox: 'De esos polvos, estos lodos'

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha mostrado su "condena más rotunda" a las cartas amenazantes con cartuchos de bala en su interior que han recibido el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ex vicepresidente y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

Tras calificarlas de "absolutamente impresentables", ha recordado las tensiones que genera Vox en Madrid y "las amenazas verbales que ellos mismos hacen un día sí y un día también contra otros representantes políticos". "De esos polvos, estos lodos", ha añadido.

En declaraciones a Europa Press, Esteban ha expresado su "condena más rotunda" a las amenazas recibidas por Grande-Marlaska, Iglesias y Gámez, a los que ha trasladado su solidaridad. "Es absolutamente inaceptable que se produzcan este tipo de amenazas o cualquier otra amenaza. La verdad es que todavía llama más la atención que algún grupo político, como Vox, pretenda decir que igual es un invento y que no son reales estas amenazas", ha señalado.

EL CLIMA QUE CREA VOX

A su juicio, "ellos son muy conscientes del clima que están creando en Madrid, del clima político general, de las tensiones y de las amenazas verbales que ellos mismos hacen un día sí y un día también contra otros representantes políticos". "De esos polvos, estos lodos", ha apuntado.

El portavoz del Grupo Vasco, que ha insistido en que estas cartas amenazantes son "absolutamente condenables y rechazables", ha lamentado también que "se dé por bueno por parte de gente que no pertenece a la extrema derecha el discurso de la extrema derecha, que se blanquee, que se normalice, que parezca que esas actuaciones, frases y esa ideología son aceptables y democráticas". "Pues no, no lo es, y verdaderamente es preocupante", ha concluido.