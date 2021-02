PNV cree que "la apariencia de neutralidad" de Garrido ha desaparecido: "No se puede estar en misa y repicando"

Considera que "la redacción del actual estado de alarma viene provocada por actuaciones" del TSJPV que ha anulado varias restricciones

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que "la apariencia de neutralidad" del presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV, Luis Garrido, ha desaparecido: "No se puede estar en misa y repicando", ha afirmado del juez que ha decidido reabrir los bares en municipios con alta incidencia de la covid-19 y que ha realizado unas polémicas declaraciones en una tertulia radiofónica.

Garrido aseguró que un epidemiólogo es "un médico de cabecera que ha hecho un cursillo" y que las medidas que aconsejan contra la expansión del coronavirus "no difieren mucho de las que se daban en la Edad Media", en alusión al confinamiento.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que la responsabilidad de gestionar la pandemia en Euskadi es el Gobierno Vasco, aunque haya algunas competencias para adoptar ciertas restricciones que están en manos de la Administración central.

ESTADO DE ALARMA

En todo caso, ha recordado que el TSJPV no ha tomado solo una decisión sobre las medidas anticovid, sino también con anterioridad, y cree que "la redacción del actual estado de alarma viene provocada por las actuaciones" del alto Tribunal vasco.

Además, se ha referido al estado de WhatsApp del magistrado, con el título de la canción de Van Morrison 'No more lockdown (No más confinamiento)', y ha recordado que el cantante la elaboró "expresamente contra la pandemia" en septiembre. "Se ha convertido en el himno de los negacionistas. No es ninguna tontería", ha aseverado.

En todo caso, no ha querido decir si el magistrado debe ser recusado por el Gobierno Vasco si decide recurrir, pero cree que en los jueces debería haber "una apariencia de neutralidad" que, en este caso, ha desaparecido, al realizar Luis Garrido las declaraciones en una tertulia radiofónica un día antes de dictar el auto de reapertura de los establecimientos hosteleros.

Aitor Esteban ha puesto en entredicho que pueda haber jueces tertulianos porque "no se puede estar en misa y repicando". "No son un ciudadano más, esa apariencia de neutralidad es importante y no se puede estar dando opiniones todo el día", ha explicado.

Asimismo, cree que, en "un tema tan delicado", Garrido adopta una medida cautelar en la que "altera el 'estatu quo' que había hasta el momento" para esperar a que se resuelva el fondo del asunto. "Mientras tanto, pueden producirse más contagios. Sea cual sea la decisión, ¡tómela!!", ha apuntado.

COMPETENCIAS

Esteban ha destacado que el año pasado el TSJPV dijo que el Gobierno Vasco no tenía competencias para tomar determinadas decisiones, lo que forzó a un nuevo decreto de estado de alarma "con más competencias reforzadas para las comunidades autónomas, y ahora no se ha entrado en eso". "Parece que no se duda de que el Gobierno Vasco tiene competencias. Se entra en cuestiones médicas", ha remarcado.

En todo caso, ha dicho que hay que confiar en que la ciudadanía tenga responsabilidad en este fin de semana de Carnaval. A su juicio, algunos quieren dar a entender que el Gobierno Vasco "quiere ir contra la hostelería", cuando no es así, "porque es un sector muy importante", con muchos puesto de trabajo y que debe percibir ayudas. "Pero no podemos dejar que colapsen nuestras UCIs", ha aseverado.

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso cree que el actual estado de alarma es "más adecuado a la división competencial dentro del Estado", aunque cree que se podía haber dado más margen, como por ejemplo, en el horario del toque de queda.

"Probablemente, el Gobierno español estaría dispuesto a cambiarlo, pero si no si tuviera cambiar el que cambiar el texto del estado alarma, porque no quiere arriesgarse a llevarlo al Congreso, cuando no sabe por dónde le van a salir un grupo político, el otro y el otro, e igual se ve forzado a una mayoría que le lleva a una posición con la que no está de acuerdo. Entonces, se siente más tranquilo sin tener que volver a arriesgar esa votación", ha concluido.