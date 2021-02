PNV cree que cerrar los ojos al problema territorial tras las elecciones catalanas será una "irresponsabilidad política"

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

El responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha afirmado que tras los resultados obtenidos por los partidos soberanistas en las pasadas elecciones de Cataluña, su "problema nacional, el problema territorial en el Estado, sigue pendiente y en carne viva". "Cerrar los ojos al mismo será un ejercicio de irresponsabilidad política que no servirá sino para agudizar aún más la situación", ha advertido.

En un artículo publicado en su blog, recogido por Europa Press, el dirigente jeltzale analiza los comicios del pasado domingo e indica que tras los malos resultados de Cs, "un partido que se merendaba el mundo y que ahora no se come un colín", lo peor que pueden hacer sus dirigentes es hacer como si nada hubiera pasado.

"Mirar para otro lado, como han hecho sus dirigentes, acusando a la abstención de sus nefastos resultados es demostrar que son unos zombis de la política. Que la 'naranja mecánica' se acabó. Como se acabó UPyD y los populismos facilones de mecha corta y visión democrática escasa", indica.

En esta línea, acusa a la formación naranja de ser un "invento del Íbex-35, nacido para espabilar a Rajoy y al PP con la amenaza de una alternativa más moderna y europea" pero que, sin embargo, ha "fenecido sin éxito".

Asimismo, cree que idéntico camino lleva el Partido Popular de Pablo Casado después de que los populares hayan cosechado los peores resultados electorales de su historia en Catalunya. "Y, al parecer, la culpa de esa hecatombe, a juicio de sus mandamases, la tiene una confabulación en la que han participado Bárcenas, la fiscalía, el Gobierno de Sánchez y los medios de comunicación. El fallo siempre es achacable a los demás. Nunca a uno mismo", sostiene.

A su juicio, resulta "infantil" el argumento expresado por los dirigentes del PP para explicar su "naufragio catalán" y advierte de que "vincular el fracaso a un pasado que se pretende olvidar anunciando el abandono del PP de su sede de Génova recuerda a una parodia de Tip y Coll".

"Lo que nadie dice, y es donde deberían centrar sus análisis, es que buena parte de la zozobra del PP surge de la foto de Colón y del efecto imán que ha tenido Vox en su mundo. Los de Abascal han sido como el parásito que ha crecido y se ha alimentado del PP y de Ciudadanos, para convertirse -al menos ahora en Catalunya- en la referencia mayor de la derecha hispánica", añade.

En contraposición, Mediavilla destaca que "la moderación, templanza y diálogo lo ha interpretado Salvador Illa, que ha visto recompensado por el electorado tal imagen" por lo que "la victoria parcial del PSC es innegable".

"Como lo es el hecho de que el soberanismo en tres texturas -ERC, JxC y CUP- se ha visto reforzado, tanto en porcentaje de votos como en número global de escaños. Los socialistas, pese a ese premio de liderar el ranking, no gobernarán, o cuando menos, no formarán parte de un gobierno catalán, que no es lo mismo", añade.

Por todo ello, el dirigente nacionalista considera que el liderazgo de la Generalitat corresponderá a Esquerra y vaticina que los republicanos intentarán formar gobierno.

"La única verdad constatable es que con la mayoría soberanista incrementada, el problema nacional de Catalunya -el problema territorial en el Estado- sigue pendiente y en carne viva. Cerrar los ojos al mismo será un ejercicio de irresponsabilidad política que no servirá sino para agudizar aún más la situación", concluye.