PNV cree que ni las "magníficas relaciones" de Otegi e Iglesias posibilitarían sus acciones conjuntas en Euskadi

Dice que el acuerdo de Gobierno PSE-Podemos en Irun no les pone nerviosos y avisa a los morados de que su fortaleza "es un espejismo"

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

El responsable institucional del PNV, Koldo Mediavilla, cree que ni las "magníficas relaciones" entre el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, posibilitarían "acciones conjuntas" de ambas formaciones en Euskadi. Además, cree que la formación abertzale "trataría, por todos los medios a su alcance, de fagocitar a los morados, comerles su espacio y eliminarlos como competidores".

Además, ha asegurado que el acuerdo de Gobierno PSE-Podemos en Irun no les pone nerviosos y ha avisado a los morados de que su fortaleza "es un espejismo". En este sentido, ha preguntado si va "en serio" su planteamiento de "negociar en solitario" con los socialistas los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca.

En un post colgado en su blog, recogido por Europa Press, Mediavilla se ha referido al acuerdo de Gobierno alcanzado en la localidad guipuzcoana de Irun entre el PSE-EE y Podemos, y ha recordado que la formación morada ya le ofreció al PNV poner sus votos a su disposición para "descabalgar" al socialista José Antonio Santano de la alcaldía.

Por ello, considera que, en poco tiempo, Podemos ha pasado de ser instigador de una operación de "alternancia política" a convertirse en "socio protector" del alcalde de Irun, y ha cuestionado "los principios" de los morados.

En todo caso, ha subrayado que el "zigzagueante rumbo" de este partido "ha sido aplaudido y estimulado por la nueva dirección", al frente de la que se encuentra la diputada Pilar Garrido, que ha visto "rehabilitado su discurso de construir un tripartito de izquierdas en Euskadi".

"El establecimiento de un ejecutivo alternativo al PNV, compuesto supuestamente por la 'izquierda' vasca y española actuante en Euskadi, ha sido el 'mantra' que los seguidores de Iglesias y Monedero han repetido, desde que Garrido, Uriarte y compañía arrumbaron a la ejecutiva de Podemos Euskadi, tras la última crisis interna y el descabezamiento de Lander Martínez".

El dirigente jeltzale ha apuntado que esta apuesta de los morados, que fue "desatendida originalmente por quienes deberían ser colaboradores necesarios en su plasmación", en alusión a EH Bildu y PSE-EE, fue llevada a modo de programa a los últimos comicios autonómicos.

No obstante, ha recordado que esta "alternativa de cambio" no encontró respaldo en las urnas y Podemos perdió casi la mitad de su representación en la Cámara vasca, lo que "le dejó en horas bajas", tras haber ganado en dos elecciones generales en Euskadi.

"Su afición cainita por las purgas internas y la desacertada elección de sus candidaturas, unida a un mensaje político alejado de la realidad, les hizo caer en la depresión", ha añadido.

Por ello, considera que "la inesperada maniobra" de Santano (PSE) --"verso libre que incomoda a su propio partido"-- ha dado "oxígeno a un Podemos en decadencia" y resucitó "el sueño de las izquierdas, un tripartito anhelado, pero imposible, para el que Irun se convirtió en un milagro, el 'primer paso que abriría el camino', y que secundaría alianzas como las ya fraguadas en Durango, Renteria o Galdakao , municipios en los que Podemos gobierna junto a EH Bildu".

En este sentido, ha recordado que este "sueño confesado de la 'arcadia de izquierdas' tuvo una verbalización indecorosa", al asegurar Elkarrekin Podemos-IU que "había que acabar con la hegemonía casposa del PNV".

Koldo Mediavilla ha destacado que "la hegemonía del PNV viene dada por el apoyo popular que elección tras elección le convierte en el partido líder y referencia en Euskadi". En este sentido, ha criticado que Pilar Garrido asegurara, "sin rubor", que la vasca "es una sociedad mayoritariamente de izquierdas" y que, "tarde más o tarde menos, lo lógico, lo normal, lo democrático, es que exista ese gobierno por la izquierda". De ello, se deduce, según el dirigente jeltzale, que "el actual Gobierno vasco, a su juicio, no obedece a su consideración de democrático".

A su juicio, todo ello demuestra que Podemos vive en "un mundo de ficción", más si cabe cuando ha planteado "negociar en solitario con el PSE los presupuestos de la Comunidad Autónoma", ha señalado.

OTEGI E IGLESIAS

Mediavilla ha advertido de que "la fortaleza de Podemos Euskadi no es sino un espejismo". "Ni las magníficas relaciones personales existentes entre Otegi y Pablo posibilitarán, hoy por hoy, acciones conjuntas en Euskadi. Solo aliarán sus fuerzas para atacar al PNV, nunca para sumar acciones en positivo", ha declarado.

El responsable institucional del PNV ha dicho que, si en algún momento ha creído que el líder de EH Bildu "no debía fiarse de las intenciones de Iglesias, que le dejará tirado en cuanto su compañía no le rente beneficios, otro tanto, pero a la inversa se le puede decir a Podemos Euskadi".

"EH Bildu tratará, por todos los medios a su alcance, de fagocitar a los morados, comerles su espacio y eliminarlos como competidores de un campo electoral reducido y tasado en el que les incomodan y arrebatan electores. Al tiempo", ha avisado.

Tras indicar que los morados han vivido estos días su 'minuto de gloria' con Irun, ha aclarado que esto no ha puesto nervioso al PNV. No obstante, ha aclarado que sí les puede molestar "que se reivindiquen en Euskadi cuestiones que en Madrid, donde gobiernan (Podemos con PSOE), ni tan siquiera cuestionan", como "la compra de las acciones de La Naval que tan vehemente reclamaban a las instituciones vascas" o que reclamen en la Comunidad Autónoma Vasca "un cambio impositivo total y, por el contrario, en el Consejo de ministros no hayan propuesto nada similar".

"Nos puede exasperar la falta de realismo en la acción política, pero nunca reprocharemos la existencia de acuerdos, aunque se hagan contra nosotros", ha dicho.

El miembro de la Ejecutiva jeltzale ha remarcado que los acuerdos siempre "son positivos en todas partes" porque son "un antídoto contra odio y la intolerancia de quienes creen que la solución a los problemas pasa 'por fusilar a 26 millones de hijos de puta'", en alusión al chat de altos mandos del Ejército retirados.

"¿Alguien entiende hoy que la Constitución española que algunos se obstinan en proteger como marco inmutable, mantenga una tutela de salvaguarda en unas fuerzas armadas, de donde provienen los personajes que plantean tal salvajada?, ¿caspa?, no hay champú suficiente que regenere tanta podredumbre", ha concluido.