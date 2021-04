PNV cree que hasta que pasen las elecciones en Madrid no habrá "movimientos" en el traspado de las transferencias

Esteban dice que, para aprobar una nueva Ley de Secretos Oficiales, el Gobierno tendrá la oposición de PP, Vox y del 'establishment'

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que "no hay que ser adivino" para saber que, hasta que pasen las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo, no habrá "movimientos" en lo que respecta al traspado de transferencias pendientes del Estatuto de Gernika. "No hay que ser adivino, no van a mover el boli", ha añadido.

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, el representante jeltzale ha afirmado así que los grandes partidos del Estado se toman los comicios madrileños como algo que trasciende "más allá" de ese ámbito.

"Se lo toman como una nueva toma de temperatura y un nuevo pulso de cara a poder debilitar al Gobierno y que la legislatura no llegue a su fin. Todos se la juegan y en Madrid se han convertido en el ariete contra el Gobierno español", ha reprobado.

Por todo ello, ha lamentado que en algunos ámbitos, como en lo que respecta a la transferencia de las competencias pendientes del Estatuto de Gernika, "no habrá movimientos" hasta que se celebren los comicios."No hay que ser adivino, no van a mover el boli hasta el 4 de mayo porque creen que cualquier movimiento en ese sentido puede tener influencia en las elecciones", ha criticado, para añadir que "desgraciadamente las cosas son así".

De este modo y pese a que se ha "avanzado mucho" en la negociación de las transferencias, hay un calendario que "ya se ha vuelto a rebasar" y además están las elecciones madrileñas. "Estaría muy sorprendido de que fuera ante del 4 de mayo. Apretaremos para que a lo largo de mayo pueda ser y como muy tarde en junio pero...", ha añadido.

Por otro lado, se ha referido a la reunión mantenida esta semana por representantes jeltzales con la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, y al anuncio de que se prorrogarán los ERTEs, que ha considerado "positivo y absolutamente necesario".

En este sentido, Esteban ha apostado por darle una estructura al mecanismo del ERTE para que pueda servir de cara al futuro en momentos puntuales, ya que es un instrumento que se ha demostrado "adecuado y que hay que seguir utilizándolo".

Asimismo, ha incidido en que durante la reunión con la vicepresidenta se analizó mucho el ámbito laboral y ha valorado que ambas partes cuentan con un "buen canal de comunicación para intercambiar información".

"Hay también temas inaplazables como el de la temporalidad. Nosotros hemos insistido en atajarlo en la administración publica, algo que va 'in crescendo', y tengo esperanzas en que se pueda abordar en los próximos meses", ha confiado.

HUELGA EN EUSKADI

En este sentido, y ante el anuncio de huelga por parte de los sindicatos para el próximo 22 de abril en el sector público vasco, Esteban ha afirmado que con una huelga no se va "a solucionar nada".

"Menos cuando saben que nosotros hemos solicitado con enmiendas concretas en los Presupuestos del Estado modificar las leyes que nos impiden hacerlo y hemos recibido una negativa de la mayoría gubernamental. Si le tienen que reclamar a alguien será al Gobierno central no al vasco, y mucho menos al PNV por que las enmiendas están ahí", ha subrayado.

Asimismo, ha recordado que el PNV ha planteado "desde hace mucho tiempo" iniciativas para superar la actual Ley de Secretos Oficiales y ha advertido de que ,aunque ahora desde el Ejecutivo central se dice que tienen "voluntad de modificarla, quieren llevar a cabo una ley nueva".

"Un proyecto de ley lleva mucho tiempo... ¿Nos va a dar la legislatura para tanto? No lo sé. Si lo tienen claro, ¿no sería más fácil aprovechar nuestra iniciativa que ya está en tramitación y poner las enmiendas correspondientes? Creo que sí", ha defendido.

A su entender, el problema estará "una vez más" en las disposiciones transitorias que regulan "qué velo se levanta a partir de ahora". "¿Se va a levantar todo el tema de la Transición o del 23-F? Ahí es donde seguro que vamos a ver resistencias... No sé qué miedos hay", ha incidido.

Tras afirmar que en esta cuestión el Ejecutivo central se puede encontrar con la oposición del PP, Vox y del "establishment", como en el caso de la Guardia Civil que "es un Estado dentro del Estado y toma decisiones autónomas", ha considerado que "seguro que habrá presiones de diversos ámbitos".

CAMBIO CLIMÁTICO

Respecto al hecho de que el Congreso de los Diputados aprobara este jueves la Ley de Cambio Climático y Transición Energética --que prohíbe la explotación de hidrocarburos y que afectaría en el caso de Euskadi al pozo alavés de Armentia 2--, Esteban ha reconocido que el PNV la apoyó, aunque mantiene "diferencias en muchos temas" de la normativa.

"Ayer estuvimos hablando directamente con la ministra, negociándolo... Mas allá de la ley, hay cuestiones como determinadas subastas que próximamente se verán en el tema de la cogeneración que estaban en juego y para nosotros tenían mucho valor. Ayer también se admitieron asuntos sobre los que había habido cerrazón absoluta a negociar con nosotros y se desbloqueó", ha valorado.

De este modo, el representante jeltzale ha considerado que, como toda ley, tiene aspectos en los que parece que se "pone demasiada velocidad", pero todo el mundo tiene claro que se está "en el inicio de un ciclo de transición a una fase en la que las energías serán diferentes". "En el tema de la exploración --de hidrocarburos-- creíamos que si era posible se pudiera seguir, pero tampoco nos íbamos a empecinar en ello", ha valorado.

Por último, ha lamentado que existen "dudas terribles" respecto a los fondos europeos destinados a superar los efectos de la pandemia, aunque el PNV va a estar "encima para que no se escape ninguna oportunidad".

"Nos va el futuro en ello. No solo en el ámbito de trabajo sino en el recaudatorio, ya que mucha recaudación procede de industrias que van a tener que reconvertirse, por lo que nos jugamos mucho", ha finalizado.