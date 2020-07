PNV cree que el Lehendakari no acudirá finalmente a la Conferencia de Presidentes y se pregunta "para qué rayos sirve"

Esteban dice que no es buen momento en la relación con el Gobierno central y advierte de que "no les van a bailar el agua"

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, no cree que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, acuda finalmente a la Conferencia de Presidentes de este viernes y se ha preguntado "para qué rayos sirve" porque, a su juicio, no se va a poder adoptar una decisión sobre el reparto de los fondos europeos. El diputado jeltzale ha afirmado que no es un "buen momento" en las relaciones con el Ejecutivo central ante la falta de convocatoria de la Comisión mixta del Concierto y ha advertido de que no les van "bailar el agua".

En una entrevista a Onda Vasca, Esteban se ha referido, de esta manera, al anuncio realizado la pasadas semana por Iñigo Urkullu, que comunicó al Gobierno central que su posición, en ese momento, pasaba por no acudir a esta cita, al no haberse celebrado aún la Comisión Mixta de Concierto Económico para acordar la capacidad de endeudamiento y el nivel de déficit.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Esteban cree que finalmente el Lehendakari no acudirá pero ha recomendado preguntárselo a Iñigo Urkullu. El diputado jeltzale considera que hay "tres cuestiones claras" respecto a este asunto, y la primera es que Euskadi tiene una relación de bilateralidad con el Estado, sobre todo, en los temas fiscales y financieros. "Y si no respeta el ámbito bilateral y nos quiere remitir a un ámbito colectivo, esto no tiene mucho sentido", ha afirmado.

En segundo lugar, ha señalado que, durante el estado de alarma, ha habido varias conferencias de presidentes y ha sido "decepcionante" porque "Sánchez tomaba las decisiones justo antes de hacer la conferencia y luego hacia la rondita". "Y aquí estoy yo con mi imagen, como la gallina clueca con los pollitos alrededor, cubro las apariencias, la ronda pero yo ya he tomado las decisiones, no sirve para nada", ha afirmado.

En tercer lugar, no cree que se llegue a una decisión sobre el reparto de los fondos europeos en esta cita porque "no se puede". Esteban ha señalado que esos fondos no se van a repartir en base a población o PIB sino en base a "proyectos concretos". "Pensar en cómo nos repartimos esta millonada y luego que cada uno haga lo que quiera, esto no va a funcionar así porque Europa no te va a dejar, entonces para qué rayos es la Conferencia de Presidentes de esta semana? Para eso, no", ha añadido.

Esteban ha asegurado que la formación jeltzale está en "el tanque de reserva de la confianza" en Gobierno central y ha indicado que es "urgentísima" la convocatoria de la Comisión mixta del Concierto porque hay que "afrontar y tomar decisiones cuanto antes" ante las situación económica y social actual.

Esteban ha indicado que Euskadi, en términos fiscales y presupuestarios", es "aproximadamente lo que viene a ser un Estado" y hay que "tomar decisiones". "El Estado español, en cuanto a su endeudamiento, las va a poder tomar en el momento que considere oportuno pero nosotros tenemos que hacerlo a través de la Comisión mixta y que no se reúna es un signo de despreocupación hacia lo que pueda ocurrirle a la ciudadanía vasca por parte del Gobierno español y, por tanto, nos preocupa y nos enfada", ha añadido.

El diputado jeltzale ha asegurado que hay que saber "cuáles son los números que se pueden utilizar" para los próximos presupuestos, tanto el Gobierno como las diputaciones y, para eso, hace falta "acudir al déficit". Por tanto, ha insistido en que se necesita llegar a un acuerdo en la Comisión mixta del Concierto para fijar la capacidad de endeudamiento y el nivel de déficit.

En este sentido, ha recordado que hay un compromiso "firmado" entre el Gobierno central y el PNV por el que ese déficit equivaldría a la caída de la recaudación.

Tras insistir en que es "una despreocupación por lo que le pueda ocurrir a la ciudadanía vasca", ha afirmado que no ha habido ningún contacto o acercamiento desde que denunciaron la falta de convocatoria de la Comisión mixta del Concierto y cree que el Gobierno central está viviendo "la euforia del acuerdo de los fondos europeos", pero "no tiene nada que ver" con lo que plantean.

El diputado jeltzale cree que ese acuerdo es "positivo e impensable" hace unos años y considera "muy importante" que haya un "control", de manera que no se utilice para gasto corriente sino para transformar la economía y que las bases del crecimiento "sea más sólidas".

"Lo que digo es que el Gobierno está viviendo en una nube de euforia y el que vayan a llegar hipotéticamente una serie de millones no quiere decir que te puedas dormir, hay que tomar decisiones, ahora tienen un subidón", ha indicado Esteban que cree "urgentísima" la convocatoria de la Comisión.

"CORTOPLACISTA"

Esteban cree que el Gobierno "suele vivir mirando la próxima curva en la carretera" y "no le importa después cuál tiene que ser el trazado, qué tipo de coche, de ruta hay que seguir, con qué velocidad". A su juicio, es una visión cortoplacista, "sobrevivir el gobierno" y considera que, en un momento "tan complicado", hace falta "una visión más más larga, unas luces más largas, una visión más de futuro". "Y eso, hoy por hoy, no lo veo en el Gobierno", ha añadido.

Estaban ha indicado que, mientras no se solucione esta cuestión, el Gobierno central "evidentemente" no puede contar con el PNV para entrar a negociar los Presupuestos. "Lo que tiene que hacer es cumplir con los acuerdos y con la legislación", ha añadido.

El diputado jeltzale ha señalado que, como no cumplieron el acuerdo, tuvieron que "levantar la voz" y, mientras esto no ocurra, "que no vengan a preguntarnos nada de presupuestos". "Usted cree que va a tener sus presupuestos tranquilamente y, mientras los demás, los tienen in albis, pues no", ha afirmado.

Esteban cree que el Gobierno fía mucho todo a que "no hay alternativa" y "tienen razón". "Pero si piensan que, por eso, les van a bailar el agua y van a decir sí a todo, pues no, que se les puede poner en dificultades, también, pero no solo el PNV, no es que nosotros seamos clave, el Parlamento está muy dividido y hay muchos actores, la situación en Cataluña también sigue siendo muy complicada, se avecinan tiempos electorales", ha advertido.

El diputado jeltzale no sabe si esta situación afectará a la negociación entre PNV y PSE-EE de cara a la gobernabilidad de Euskadi, aunque entiende que "tendrán su propia dinámica". No obstante, ha indicado que este tema no solo interesa al PNV, sino también al PSE-EE y cree que debería ser el "primer interesado" porque, si se llega a un acuerdo de Gobierno, sus consejeros tendrán que "saber qué presupuesto tienen".

"Si ellos no levantan mucho el dedo, será seguramente porque forman parte de la estructura de lo que es el PSOE, pero, como nosotros no, asumimos la defensa de los intereses de la ciudadanía vasca", ha agregado.

Preguntado por si le ha defraudado Pedro Sánchez, Esteban ha afirmado, "desde lo personal", que cada acuerdo que "te bates el cobres" y se consigue "hay que sacarlo con pinzas" y "luego no te puedes descuidar para que no deje de cumplirse". El diputado jeltzale ha señalado que es una situación parlamentariamente "complicada" porque el Parlamento está "muy atomizado" y, además, dada la situación actual con la pandemia, es un momento de tensión importante en el Parlamento".

Estaban ha afirmado que tienen un acuerdo de investidura" con Pedro Sánchez, en el que se dice que se deberá "avisar con tiempo" de las decisiones que tome el gobierno "y no la víspera", pero eso "no lo ve". "Me gustaría que fuera de otra manera pero las cosas son como son", ha añadido.

Preguntado por la nota que pondría al Gobierno central, ha asegurado que la gestión de la pandemia no ha sido "sencillo para nadie" y entiende que es "muy difícil y complicado" y "no se puede decir que esto ha sido un desastre absolutamente".