El PNV cree que la UE debe afrontar la crisis afgana con "una gestión diferente" y "un cauce adecuado" de acogida

La europarlamentaria del PNV, Izaskun Bilbao Baraindica, ha reivindicado que la UE debe "estructurar un cauce adecuado para gestionar debidamente todas las personas afganas que van a llegar a suelo europeo". En este sentido, ha apelado a hacer "una gestión diferente" a anteriores crisis migratorias, de manera que se aplique "correctamente" la legislación internacional sobre asilo y se "construyan los mecanismos para acoger" a estas personas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la parlamentaria vasca ha considerado que "lo primero" que debería hacer la UE y el resto de occidente, ante la crisis humanitaria en Afganistán, es "pensar qué es lo que ha ocurrido si, durante 20 años, con todas las aportaciones, la intervención que ha habido, no se ha conseguido construir nada entre todos".

Además, ha incidido en que es preciso "estructurar un cauce adecuado para gestionar debidamente todas las personas afganas que van a llegar a suelo europeo". "Tenemos que hacer una gestión diferente de todas las crisis migratorias que hemos visto hasta ahora", ha emplazado.

De este modo, ha insistido en que se debe aplicar "correctamente" la legislación internacional en materia de asilo y se deben "construir los mecanismos para acoger" a estas personas que huyen del país tras la toma de control por parte de los talibanes. "Es su derecho, estamos en la obligación de hacerlo. Tenemos que construir esa distribución, ese reparto y crear las condiciones adecuadas para que puedan acogerse a ese asilo al que tienen derecho", ha apuntado.

Bilbao ha recordado que además Europa se enfrenta a la migración por motivos económicos y también se producirán migraciones "masivas" debido a la crisis climática. "Y lo que todavía no hemos hecho es construir los mecanismos adecuados", ha remarcado.

La representante del PNV ha lamentado que "al final" siempre surge "el escollo de los estados", algunos de los cuales "no quieren ni oír hablar" del fenómeno migratorio. A su entender, existe una "falta de realismo" y se está en una "campaña electoral constante" en vez de fijarse en "cuestiones importantes".

En todo caso, ha advertido a sus responsables de que, "si no lo hacen por voluntad política", se verán obligados "por necesidad porque la migración tienen capacidad de llegar a todos los países europeos".

Además, ha planteado que Europa debería afrontar este asunto "por propio egoísmo" ya que es "una sociedad envejecida" con "problemas de cubrir empleos en muchísimos sectores porque faltan las personas que estamos rechazando en muchas ocasiones".

Por ello, ha reivindicado "una migración ordenada, una acogida en condiciones, mecanismos y programas para la integración de estas personas", además de un tratamiento "más humano" a los migrantes.

En otro orden de cosas, ha recordado que el eje atlántico del ferrocarril de alta velocidad, del que sería parte la 'Y vasca', está definido como estratégico a nivel europeo desde 1994. "Hay unos plazos europeos y hay recursos europeos", ha señalado Izaskun Bilbao, que ha recordado que, durante todos estos años, su partido ha demandado "que se cumplan esos plazos y se ejecuten los proyectos".

Del mismo modo, ha incidido en que existe un "compromiso" por parte del Gobierno español con el soterramiento de la llegada de la alta velocidad a Vitoria y Bilbao y, por ello, considera que "no hay provisionalidad que valga".

"Que utilicen los recursos europeos y ejecuten estos proyectos de alta velocidad porque es una exigencia europea --no es una exigencia solamente de un partido político--, que tiene unos plazos concretos que se tienen que cumplir", ha señalado la europarlamentaria, que ha esperado que el Ejecutivo de Sánchez "cumpla su compromiso", se hagan los soterramientos a las capitales vascas y "por fin se pueda tener una conexión".

FONDOS EUROPEOS Y LUZ

Asimismo, se ha mostrado convencida de que existen "mecanismos" en la UE para que "ningún país utilice de manera arbitraria los recursos" procedentes de los fondos europeos de recuperación.

En este sentido, ha señalado que el reglamento aprobado en el Parlamento europeo es "muy exigente y contundente" para que sean "proyectos innovadores" basados en la sostenibilidad, la digitalización y la creación de mano de obra "de calidad", la Comisión Europea analiza si los proyectos son "solventes y serios" y va a seguir habiendo "un control" en la ejecución de los planes por parte de la Comisión y el Parlamento.

Finalmente, preguntada por el debate sobre los elevados precios de la electricidad y la responsabilidad de la UE en este asunto, ha indicado que "lo más fácil es, cuando uno tiene responsabilidades, echarle la culpa a otro". A su entender, lo que se debería hacer es una "reflexión" sobre "cuánta energía consumimos y cuánta producimos", qué planes hay para el futuro y cómo abordar el problema.

Según ha indicado, "el problema es que somos grandes consumidores de energía pero no productores". "Y eso no depende de Europa", ha advertido.

Tras advertir de que proyectos sostenibles están teniendo "dificultades locales" para desarrollarse, ha criticado que "no queremos la energía nuclear, no queremos la energía como la tenemos actualmente, no queremos los parques eólicos porque nos molestan....". "No podemos decir no a todo", ha apuntado.

En este marco, ha incidido en que se puede producir energía sostenible y en Euskadi hay "una estrategia", pero se necesita una reflexión "como sociedad" y "dar confianza a las instituciones para conseguir ser líderes" en esta materia. Según ha advertido, el precio de la energía está costando "muchísimo" a la industria vasca.