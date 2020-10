PNV critica el "espectáculo bochornoso" de uso político del Covid: "Hay que combatir el virus y no las ideas"

Lamenta que Casado haya "involucrado" a Euskadi con "un elemento comparativo que no existe"

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

El responsable de política institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha criticado este lunes el "espectáculo bochornoso" de utilización política de la pandemia del coronavirus, como la que, a su juicio, ha realizado el presidente del PP, Pablo Casado, al comparar los datos de Euskadi con los de Navarra y que, según ha asegurado, no se corresponde con la realidad. "Hay que combatir el virus, no las ideas", ha asegurado.

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, Mediavilla se ha referido a las declaraciones realizadas por el Lehendakari, Iñigo Urkullu, en las que ha acusado a Casado, de "faltar a la verdad" con los datos del covid-19 en la Comunidad Autónoma Vasca y reclamó que no se "utilice políticamente" la pandemia.

El dirigente del PNV ha afirmado que se vive "un espectáculo de carácter bochornoso" en torno al coronavirus y ha considerado que "hay quienes intentan llevar el agua a su molino, con un discurso de carácter político en relación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes".

"Y, para ello, el señor Pablo Casado no ha tenido inconveniente en involucrar a la Comunidad Autónoma Vasca como un elemento comparativo que no existe", ha añadido.

En todo caso, no ha querido hacer más declaraciones en este sentido porque cree que "lo importante es vencer al virus, salir adelante frente a la pandemia y no entrar en este bochorno al que nos acostumbran determinados partidos políticos en declaraciones y contradeclaraciones, porque lo que hay que hacer es combatir el virus y no las ideas".

NAVARRA

En cuanto a la Comunidad Foral, ha recordado que en el Gobierno navarro también está representado el PNV "y tiene suficiente entidad y capacitación para tomar por sí mismo las decisiones duras y comprometidas que está asumiendo".

Koldo Mediavilla ha subrayado que, por su parte, la Comunidad Autónoma Vasca y el Lehendakari están a su disposición para colaborar "en todo cuanto sea menester en defensa de la salud y del bienestar de esa Comunidad y su ciudadanía".