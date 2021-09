PNV denuncia "el ataque al autogobierno" que supone la propuesta de PSOE de "reforzar las conferencias sectoriales"

Cree que "toca resistir" para, "en un clima más propicio", abordar una reforma estatutaria y tener "una relación más clara con el Estado"

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha denunciado "el ataque al autogobierno" que supone la propuesta del diputado del PSOE Odón Elorza que se analizará este jueves en la comisión constitucional, de "reforzar las conferencias sectoriales y la multilateralidad".

Tras considerar que se pretende ir a "un modelo más centralizado", ha afirmado que "una parte importante" del trabajo de los jeltzales es "impedirlo", y ha considerado que ahora "toca resistir" y realizar un planteamiento "trabajado" para, "en un clima más propicio", poder abordar una reforma estatutaria y "una relación más clara con el Estado".

En declaraciones concedidas a ETB, recogidas por Europa Press, Esteban ha afirmado que, "unos más descaradamente y otros más subrepticiamente", intentan ir "hacia un modelo más centralizado".

En este sentido, ha recordado que mañana se celebrará una reunión de la comisión constitucional en la que se ha planteado por parte del diputado guipuzcoano Odón Elorza "reforzar las comisiones sectoriales y la multilateralidad".

"Esto es que, aunque una comunidad autónoma tenga una competencia exclusiva, tenga que tragar porque se hace una conferencia sectorial y hay una mayoría de comunidades, que controlan los partidos mayoritarios a nivel del Estado, que dicen que hay que ir ahí, y esto es un ataque al autogobierno", ha apuntado.

El dirigente jeltzale ha precisado que, al ser una proposición no de ley, "no queda reflejada en el ordenamiento jurídico y no tiene efectos, pero denota hacia dónde van las cosas". "Eso lo comparte también Podemos, por ejemplo, y no voy a decir ya otros grupos", ha añadido.

Aitor Esteban ha recordado el informe del Gobierno Vasco que denuncia "una erosión competencial silenciosa y continua" por parte del Estado español a través de los tribunales, pero también de decretos y de algunas leyes. "Una parte importante de nuestro trabajo es intentar que eso no se produzca en la medida de lo posible", ha asegurado.

A su juicio, en la actualidad, para la cuestión del avance en autogobierno, "los tiempos no son buenos". "Pero toca resistir para luego tener un planteamiento trabajado en este tiempo, en el que, en un clima más propicio, podamos ir a una situación diferente, más clara de relación con el Estado y a una reforma estatutaria", ha precisado. REUNIÓN CON BOLAÑOS

El dirigente jeltzale, que ha quitado importancia a la reunión presupuestaria de esta tarde con el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha destacado que su partido lleva ya "unas semanas hablando con el Gobierno" porque tienen sus propios "canales", y seguirán haciéndolo. "Veremos la posibilidad de apoyar o no el presupuesto", ha indicado.

A su juicio, no hay que dar "excesiva importancia" a esta ronda de contactos de Bolaños y ha señalado que "en media hora pocos frutos" se pueden esperar. "Es una ronda muy del estilo del Gobierno: básicamente para sacar la foto", ha concluido.