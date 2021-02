PNV dice que la continuidad del Gobierno central "no está asegurada" para toda la legislatura

Esteban dice que "vaya casualidad" organizar el acto por el 23-F "justo en vísperas" de la noticia de la regularización de Juan Carlos I

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este viernes que no cree que el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos se vaya a romper, pero que si va a pasar "malos momentos", por lo que ha considerado que su continuidad "no está asegurada" para toda la legislatura.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale ha señalado que, "una y otra vez", se ven "grandes diferencias" entre las dos formaciones que conforman el Ejecutivo central "en las políticas de sus proyectos concretos y, por lo tanto, en las iniciativas que deben pasar por el Consejo de Ministros".

Así, ha reconocido que es comprensible que, en un gobierno de coalición haya diferencias, pero ha destacado que dentro del Ejecutivo debería existir "un mecanismo para reconducir esas diferencias y lograr una opinión conjunta".

En este sentido, ha indicado que son los dirigentes de Podemos, "y el mismo Pablo Iglesias", los que "normalmente hacen declaraciones que se salen de los cauces oficiales", y que la actitud de la formación morada "es muchas veces la de 'quiero estar en el Gobierno pero también fuera'".

"Puede haber desgaste en el Gobierno. Veremos cómo acaba el año. Yo no digo que se vaya a romper, pero sí que va a pasar malos momentos, y la continuidad del Gobierno para toda la legislatura no está asegurada", ha insistido.

JUAN CARLOS I

Por otro lado, Aitor Esteban ha señalado que "vaya casualidad" que se organizara en el Congreso el acto por el 40 aniversario del golpe de estado del 23-F "justo en vísperas" de que se conozca la noticia de que el rey Juan Carlos ha presentado una segunda declaración ante la Agencia Tributaria y ha pagado cuatro millones de euros.

"Ha sido muy llamativo que se haya organizado un acto así en el Congreso sin decir nada de antemano a los grupos políticos, seguramente preparado entre la Presidencia del Congreso, el Gobierno y Zarzuela", ha señalado.

Así, ha manifestado que "en un estado europeo no debería ser normal" lo ocurrido con Juan Carlos I, "y mucho menos aún que por parte de las instituciones y el Parlamento no se realice una investigación amplia y profunda".

En este sentido, el portavoz del PNV ha considerado que, en todas las cuestiones relacionadas con la monarquia, como la inviolabilidad o la transparencia, "se podrían cambiar algunas cosas cuando quisiera el PSOE", ya que, en su opinión, la formación socialista es "el muro de contención" y el que "da apoyo a esa oscuridad".

Además, ha indicado que "no esperaba otra cosa" en el discurso que el Felipe VI ofreció en el Congreso el pasdo martes, porque "del Rey Felipe no espero cambio alguno". "Nosotros le dijimos desde el principio que tenía la oportunidad de hacer las cosas de otra manera y mostrar el valor de la monarquía, pero no veo ningún cambio, y el discurso continúa siendo el mismo", ha lamentado.

Asimismo, ha insistido en solicitar la modificación de la Ley de Secretos Oficiales para aclarar "qué es lo que sucedio" y cual fue "el papel del Rey" en el golde de estado del 23-F, y ha criticado que "no hay voluntad" para ello.

"Cuando tanto se habla de transparencia y cuando se oye en tantas bocas la definición de la democracia plena, se necesitaría un poco de transparencia. Estaría bien saber qué sucedió, porque, según todo lo publicado hasta ahora, siempre se ha puesto en duda el papel del Rey", ha asegurado.

TORTURAS

Además, el portavoz del PNV en el Congreso ha denunciado que en España "no se quiere hablar de los abusos y las torturas cometidas por el Estado", y ha reclamado que "esas cosas hay que aclararlas", en referencia a los audios de la Guardia Civil publicados esta semana que demuestran que Mikel Zabalza murio torturado en la comisaria de Intxaurrondo.

"En este país la mayoría sospechamos o sabemos más o menos qué es lo que ocurrió con Mikel Zabalza, Arregi o Lasa y Zabala, pero hay que aclararlo. Si se levantara la Ley de Secretos, eso también quedaría aclarado", ha dicho.

En este sentido, ha preguntado "qué miedo hay" a aclarar los casos de supuestas torturas, y ha reclamado que "no se trate a la gente como si fueran niños tratando de esconder las cosas". "Es inadmisible que en una democracia plena haya una Ley de Secretos así y que cosas así estén tapadas durante tantos años", ha denunciado.