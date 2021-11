El PNV dice que le da igual ser el primer o el segundo socio del Gobierno e insinúa que ha conseguido más que otros

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado este jueves a su partido le da igual tener el título de primer o segundo socio del Gobierno y ha llegado a insinuar que, pese a no haber cerrado aún un pacto presupuestario con el Ejecutivo, hasta ahora ya ha conseguido más que "otros" grupos que sí lo han hecho.

Así se ha expresado Esteban en una rueda de prensa en el Congreso cuando se le ha preguntado por unas declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que mostraba su deseo de contar hasta el final de la tramitación con el apoyo del PNV a los Presupuestos para 2022 y definía a los nacionalistas como "socios prioritarios".

"El objetivo no es estar el primero, el segundo o el tercero, esto de que repitan que somos el socio preferente me da igual, y tampoco estoy muy a gusto cuando lo dicen porque las cosas son hechos", ha confesado Esteban.

En este sentido, ha incidido en que para no haber cerrado un acuerdo sobre las cuentas públicas, el balance de la negociación es muy positivo. A su juicio, "si se hace un análisis" de lo que ha logrado su partido y de los "llevan otros", es "sorprendente" que se diga que el PNV no ha jugado bien sus cartas.

LOS 'FLASHES' NUBLAN LA MIRADA

Esteban ha pedido que no se "pierda la perspectiva" con este asunto. "Yo las he visto de todos los colores y esto da muchas vueltas", ha dicho, antes de deslizar que "muchas veces los 'flashes' le nublan a uno la mirada".

Así, ha vuelto a sacar pecho por haber logrado que le acepten 44 enmiendas y haber conseguido el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital. "Estoy contento, tranquilo y satifecho", ha indicado.

Además, ha recordado que queda el trámite en el Senado. "Espero que esto no haya acabado y creo que no ha acabado", ha comentado, admitiendo que en lo que queda de negociación podría incluso alcanzar algún pacto extrapresupuestario con el Ejecutivo, pero garantizando que, en todo caso, lo que se acuerde se hará público.

Asimismo, ha señalado que el Gobierno sabe que hay un tema que les "preocupa" especialmente y que tiene resolverse antes de que acabe el año y no ha querido adelantar si el PNV podría virar y votar contra la cuentas en el Senado si no cierra un acuerdo sobre el Tren de Alta Velocidad. "No voy a dar la alineacón de mi equipo antes de salir al campo", ha zanjado.