PNV dice que la negociación de los PGE con el Gobierno es "un toma y daca" y cree que "se solucionará este mes"

Insta a Gobierno, patronal y sindicatos a acordar la subida del SMI, aunque cree que, si no hay acuerdo, el Ejecutivo "seguirá adelante"

BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este jueves que ya han mantenido "una primera reunión general" con el Gobierno en torno al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que la negociación es "un toma y daca", aunque se ha mostrado "esperanzado" ya que cree que "se solucionará este mes".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que el Ejecutivo quería conocer la postura del PNV y los jeltzales el planteamiento del Gobierno en los PGE.

Así, ha indicado que, además de los presupuestos, "también están ahí algunos acuerdos y compromisos" que el Ejecutivo central adquirió con el PNV en el acuerdo de investidura, y "otros a los que hemos llegado y que consideramos importantes para Euskadi". "Algunos están ligados a los presupuestos, y otros no, y tenemos que ver si las cosas se mueven en todos los ámbitos", ha añadido.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la transferencia a Euskadi de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que "se tendrá que mover, porque, de lo contrario, no hay muchas opciones de colaborar".

"Esto es un toma y daca. En todo caso, yo estoy esperanzado, y no pongamos la venda antes de la herida. Veremos qué es lo que pasa, aunque pienso que se solucionará este mes", ha insistido.

Asimismo, y ante las afirmaciones del delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, sobre la posibilidad de que se retrase la transferencia prevista para octubre del segundo bloque de competencias pendientes del Estatuto de Gernika, Esteban ha manifestado que "lo que diga para mi no tiene importancia".

"Denis a veces habla demasiado. Creo que debería tener otro papel, para solucionar y serenar las cosas, y a veces nos trae tormentas en lugar de suavizar. Lo que diga para mi no tiene importancia. A mi me lo deben decir desde Moncloa o el ministro correspondiente, y hasta ahora nadie me ha dicho que vaya a haber un retraso. No me preocupa lo que diga Denis Itxaso", ha asegurado.

SALARIO MÍNIMO

Por otro lado, Aitor Esteban ha señalado que "está claro" que se debe subir el salario mínimo interprofesional (SMI) y ha instado a Gobierno, patronal y sindicatos a acordar dicha subida, aunque ha considerado que, si no llegan a ningún acuerdo, el Ejecutivo "seguirá adelante" con la iniciativa porque "es un compromiso de ambos socios".

Asimismo, ha solicitado que, para definir la subida del SMI, se siga "la línea establecida" por la Unión Europea, y ha recordado que existe un compromiso de que "dentro de unos años se llegue a un 60% del salario medio y ahí es hacia donde debemos avanzar".

"Creo que es bueno y hay que afrontarlo, todas las partes, patronal, trabajadores y Gobierno. Hasta ahora han llegado a acuerdos, pero si no logran éste, creo que el Gobierno continuará adelante, porque también es un compromiso de ambos socios", ha reiterado.

Por último, el dirigente del PNV ha considerado que, a pesar de que a medida que se acerquen las próximas elecciones generales "la disputa por el protagonismo" entre PSOE y Undas Podemos "va a ser cada mayor", ve al Gobierno "estable", ya que "ni a uno ni a otro conviene ahora unas elecciones, y además no se prevé otra opción".

"No sé si se agotarán completamente los cuatro años, pero que se va a mantener el Gobierno, sí. De una manera u otra, a veces con mucho trabajo, pero se va a mantener. Debería darse un terremoto para que no tuviera continuidad", ha concluido.