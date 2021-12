PNV dice que "no se podrá obligar a las personas a vacunarse, pero habrá que ponerles la vida un poco más complicada"

El presidente del PNV en Álava no ve mal una ley que obligue a la vacunación como pretende Alemania, pero cree que el TC "la tumbaría"

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del PNV de Alava, José Antonio Suso, ha reconocido que "no se podrá obligar a las personas a vacunarse" pero ha asegurado que "habrá que ponerles la vida un poco más complicada", porque la pandemia "se lleva por delante a personas" y "no hay otra manera de darle la vuelta al virus que no sea la vacuna". En ese sentido, ha dicho que no le parece mal una ley que tenga como objetivo la vacunación obligatoria como pretende Alemania, pero cree que el Tribunal Constitucional "la tumbaría".

En una entrevista a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, Suso se ha referido a la vacunación obligatoria que pretende Alemania y ha asegurado que esa situación "no se va a dar en Euskadi" porque los alemanes tienen "algo más de un 60% de vacunación realizada, mientras que aquí estamos en el 90%". "La clave está ahí, en Alemania ha habido muchas personas que no se han querido vacunar", ha precisado.

Asimismo, ha considerado que la vacunación obligatoria "hay que analizarlo desde el punto de vista jurídico". En ese sentido, ha dicho que si en España "ha pasado lo que ha pasado con determinadas medidas que se tomaron durante la pandemia y el Tribunal Constitucional las ha tumbado, esta también la tumbaría".

No obstante, ha dicho que no le parece mal hacer una ley en ese sentido, porque "cuando hay un problema de esta dimensión que está causando muchas muertes y muchas pérdidas económicas y solo hay una manera de atajarlo, que es llegar a estar todos inmunizados, puede que haya que tomar medidas drásticas". Pero, según ha reiterado, hasta ahora el Tribunal Constitucional, "por mínimas" que sean las medidas que se han adoptado "ha considerado que afecta a las libertad y que, por tanto, no se puede llevar a cabo".

Sobre las fiestas navideñas, Suso ha advertido que antes "la primera asignatura pendiente" es el puente "largo" de diciembre, porque la "interacción humana se multiplica de forma importante" y "no hay duda de que cada vez que ha ocurrido esto ha habido un incremento importante de los contagios".

Tras señalar que "el virus está aquí" y que la vacuna es "el elemento clave y hay que extenderla", Suso ha asegurado que la vacunación de los menores de 5 a 12 años "va a eliminar un importante foco de posibles contagios".

Asimismo, ha reconocido que "no se podrá obligar a las personas a vacunarse, pero habrá que ponerles la vida un poco más complicada", porque la pandemia "se lleva por delante a personas, causa muertes y, por tanto, independientemente de los problemas que pueda tener gente por no vacunarse, se tiene que pensar también que la sociedad necesita darle vuelta a este virus y no hay otra manera que no sea la vacuna".

PASAPORTE COVID

Por otro lado, Suso no ha considerado un 'varapalo' para el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) la decisión del Tribunal Supremo que avala la exigencia del certificado covid en Euskadi, y ha señalado que "entre juzgados estas cosas pasan muchas veces".

A su juicio, lo que es "importante" resaltar es que el Supremo "ha contestado prácticamente al día siguiente" de que la Fiscalía se posicionar a favor de conceder la autorización del pasaporte covid, mientras que TSJPV, "que se supone, en principio, que tiene que tener menos carga de trabajo, tardó cinco o seis días".

Además, ha recordado que en la resolución del TSJPV se produjo "un voto discrepante", por lo que "la decisión tenía la posibilidad de ser revocada en el Supremo, como así ha sido".

Suso ha insistido en la rapidez con la que ha resuelto el Tribunal Supremo porque, "en temas de salud, o eres rápido o la realidad no sirve para nada después".