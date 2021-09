PNV dice que no quiere que "nadie se quede fuera" de un acuerdo sobre el nuevo estatus para Euskadi

Atutxa cree que en el inicio del curso político se debe hacer frente a la pandemia y "continuar trabajando en todos los ámbitos"

BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afimado este lunes que el acuerdo sobre un nuevo estatus jurídico-político para Euskadi es "un reto" para los partidos vascos, que deben actuar "con responsabilidad ante los ciudadanos", por lo que ha asegurado que no quiere que "nadie se quede fuera" de un acuerdo.

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, la dirigente jeltzale ha destacado que se ha hecho "un gran trabajo" en este cuestión en el Parlamento vasco que "hay que aprovechar", ya que, según ha dicho, "queremos otro estatus para el futuro".

Así, ha señalado que el trabajo realizado en la ponencia de autogobierno ha sido "muy bueno" y que "no empezamos de cero", a pesar de que EH Bildu "se saliera" del acuerdo que alcanzó con el PNV y presentara "su propuesta unilateralmente".

"En primer lugar debemos establecer en qué punto estamos. Debemos conocer la postura de cada partido. El acuerdo que alcanzamos está ahí, y EH Bildu se salió. No quiero que nadie se quede fuera, no tanto porque sean nacionalistas o no, sino porque tienen una amplia representación de esta sociedad. El objetivo es lograr la mayor representación de la sociedad en el acuerdo", ha asegurado.

En este sentido, y a pesar de que considera que EH Bildu ha comenzado el curso político "marcando mucho el perfil" y "con las elecciones en mente", ha señalado que "siempre soy optimista" y que, "una vez que nos pongamos a trabajar, suele haber opción de llegar a acuerdos, y si queremos avanzar, tendremos que sentarnos y comenzar a hablar".

CURSO POLÍTICO

Asimismo, Itxaso Atutxa ha afirmado que, en el inicio del nuevo curso político, el objetivo es seguir haciendo frente a "todas las necesidades" que requiere la pandemia, pero, al mismo tiempo, "continuar trabajando en todos los ámbitos". "Creo que, de aquí a Navidad, si la pandemia no nos da ningún gran golpe, se notarán los beneficios", ha asegurado.

En cuanto a los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca para 2022, cuya aprobación el Gobierno Vasco tiene asegurada gracias a su mayoría absoluta, la dirigente del PNV ha indicado que Elkarrekin Podemos-IU ha mostrado "una postura muy positiva" y "muchas ganas de trabajar" durante los últimos meses, lo cual "es bueno para todos", aunque ha lamentado "la creación de un tripartito entre EH Bildu, PP y Vox".

En este sentido, ha criticado que a esas tres formaciones "les da igual lo que presente" el Ejecutivo autónomo en el Parlamento, "porque primero es no, y luego ya veremos", y ha señalado que desconoce si EH Bildu mantendrá "otra postura en el seno de su nuevo perfil, más institucional".

"En Madrid lo hace con facilidad, con el Gobierno de España, y en Navarra bastante, pero aquí no lo muestra nunca. No sé si ahora tiene voluntad de romper con ese tripartito en el que se ha metido y de dialogar de verdad y llegar a acuerdos", ha manifestado.

IMV

Por otro lado, Itxaso Atutxa ha lamentado que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, "no ha hecho su trabajo" para materializar la transferencia a Euskadi del Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuando el próximo mes de octubre se va a cumplir el plazo de un año que acordaron los gobiernos español y vasco.

En este setido, la dirigente jeltzale ha asegurado que en estos momentos "ni siquiera hay excusas técnicas", sino que "existe una responsabilidad política, porque falta una decisión política".

"No sé Escrivá, pero Sánchez eso lo sabe. Luego andará con prisas para aprobar los presupuestos, porque no tienen mayoría para ello. Pero claro, antes de hablar de eso, deberán hablar de todos lo que deben. Es simplemente que cumplan su palabra", ha destacado.