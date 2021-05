PNV dice que la propuesta del Gobierno vasco al TSJPV era razonable y PSE ve herramientas suficientes contra la pandemia

Bildu critica la gestión del Gobierno vasco, Podemos recuerda que se puede pedir un estado de alarma "parcial" y PP+CS ve a Urkullu "ausente"

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

El parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha afirmado este sábado que la propuesta realizada por el Gobierno vasco al TSJPV para mantener las limitaciones de movilidad y los toques de queda era "razonable", mientras que el PSE-EE ha considerado que, pese a decaer el estado de alarma, hay "herramientas suficientes" como para luchar contra la pandemia.

Por su parte, EH Bildu ha criticado la gestión del Gobierno Vasco, Elkarrekin Podemos ha recordado que Euskadi puede pedir un estado de alarma "parcial", y PP+Cs ha acusado al lehendakari de estar "ausente" en la actual situación.

En un debate en Radio Euskadi, recogido por Europa Press, los parlamentarios vascos han analizado el decaimiento del estado de alarma a partir de esta madrugada, así como el hecho de que EH Bildu haya registrado en el Parlamento Vasco una iniciativa en la que reclama la reprobación de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, por su gestión de los casos de vacunaciones irregulares.

En este sentido, el parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha afirmado que en la actual situación de contagios, la propuesta del Gobierno Vasco al TSJPV era "razonable" y pasaba por seguir con las medidas que había, pero "no ha sido posible".

Por ello, ha apelado a la responsabilidad social e individual para que no estemos con "problemas" en unas semanas fruto del incremento de los contagios. "Todos los partidos de la oposición tratan de desprestigiar. Es irresponsable en estos momentos de desconcierto no intentar dar una mínima imagen de unión", ha expresado.

Por otro lado, ha incidido en que "sorprende" que el poder "más centralista y centralizador del Estado, que es la justicia", tenga ese tipo de decisiones tan contradictorias en unas Comunidades y otras y "no haya nadie que ponga un poco de orden".

Ante la petición de reprobación de la consejera de Salud, Telleria ha considerado que se está ante "una manera de hacer política miserable que no aporta nada más que crítica" y es "destructiva". "Miente quien dice que la consejera de Salud miente. Sagardui ha explicado los papeles, los expedientes. Si de verdad mintió y lo tienen tan claro por qué no la reprobaron en febrero en vez de esperar hasta mayo", ha cuestionado.

EH BILDU

Desde EH Bildu, el parlamentario Iker Casanova ha afirmado que la sociedad asiste con "estupor e indignación" a lo que se vive y ha advertido de que termina el estado de alarma, "no porque se haya acabado la alarma, sino porque se ha acabado el estado" tras "fallar lo público".

"Se ha dado prioridad a intereses políticos por encima de los sanitarios y hay una ruptura abrupta de las medidas cuando las tasas de incidencia son elevadas. Es un escándalo y es fruto de la irresponsabilidad del Gobierno central y vasco", ha aseverado, para añadir que ha vuelto a quedar en evidencia que en Euskadi "no se han hecho los deberes".

Por otro lado, ha criticado "el tono" de la respuesta del PNV a la iniciativa para reprobar a la consejera y ha considerado que el PNV está "nervioso" por que "cae a pedazos la imagen de gran gestor que tenía" y cada vez "más gente dice que el rey está desnudo".

Además, ha criticado que las explicaciones no solo "no se han dado" sino que "PNV y PSE han vetado las comparecencias que EH Bildu ha pedido" en el Parlamento de personas implicadas con los casos de vacunación irregular.

PSE-EE

Desde el PSE, el portavoz parlamentario, Eneko Andueza, ha señalado que es momento de ser "optimistas" y ha defendido que hay "herramientas más que suficientes" para encarar la pandemia, además de la posibilidad de pedir un estado de alarma para Euskadi.

"El virus sigue entre nosotros y debemos ser responsables", ha afirmado, al tiempo que ha valorado que la vacunación haya adoptado ya una velocidad "de crucero".

Respecto a las vacunaciones irregulares, ha valorado que cuando se supo "se adoptaron las medidas oportunas", entre las que estaban "apartar del cargo" a quienes habían hecho "ese hecho denunciable".

También ha afirmado que la consejera ha dado explicaciones y comparecido en varias ocasiones, pero ya el 12 de febrero se registró la iniciativa de la reprobación, aunque sea ahora, "en mayo cuando se debatirá".

"Quien sabe por qué ahora esto se debate en el Parlamento. Esta situación no debiera servir para sacar rédito político. Hay cosas que son absolutamente incomprensibles. Nosotros no vamos a entrar en juegos pero llama la atención que habiéndose registrado antes de que la consejera diera explicaciones se debata ahora en mayo", ha denunciado.

ELKARREKIN PODEMOS-IU

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto ha apelado también a la responsabilidad social, pero ha lamentado que la administración vasca no haya mejorado en el último año los sistemas de trazabilidad o reforzado el sistema sanitario.

Respecto al decaimiento del estado de alarma en el Estado, ha defendido que en Euskadi se podía haber adoptado un "estado de alarma parcial" autonómico y si es necesario el lehendakari "debiese pedirlo". "No entendemos por qué si es necesario lo descartó. Si no lo quiere plantear es porque no quiere que se visibilice que las Comunidades con grandes tasas de infección son Euskadi y Madrid", ha manifestado.

Tras considerar que la consejera Sagardui debiera haberse "echado a un lado" hace tiempo, ha considerado que ahora mismo se deberían hacer esfuerzos para "enriquecer" la ley antipandemias con "otro tipo de propuestas". No obstante, ha reconocido que su grupo no ha adoptado aún una decisión sobre cuál será su voto respecto a la reprobación.

PP+CS

Desde el grupo PP+CS, la parlamentaria Laura Garrido ha apelado a la responsabilidad individual tras decaer el estado de alarma y ha afirmado que el actual escenario "desconcertante ya se veía venir". Así, ha denunciado la "inacción e irresponsabilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez que ha dejado "tiradas a las Comunidades Autónomas".

"Las cosas no se han hecho bien por parte de los responsables políticos. El Gobierno vasco y el lehendakari han estado ausente y desaparecido, parece que la solución se ha tramitado tarde mal con la ley antipandemias. Se ha demostrado la falta de influencia real del Gobierno de Urkullu con el Gobierno de Sánchez", ha añadido.

Respecto a la iniciativa que reclama la reprobación de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, Garrido ha recordado que su grupo ha presentado su propia enmienda y ha confiado en que se dé una "cierta corrección de la forma de actuar de la consejera y una mínima interlocución". "Las cosas no se han hecho bien en el proceso de vacunación", ha criticado, al tiempo que ha defendido el "modelo Madrid, frente al vasco".

No obstante, ha considerado que los grupos que apoyan al Gobierno lo han fiado todo a la mayoría absoluta y "no va a pasar nada", aunque se trata de "una llamada de atención importante" ya que "las explicaciones que se han dado sobre este episodio son insuficientes".