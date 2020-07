PNV dice que, si se estuviera en Alemania, habría cordón sanitario a Vox y pide evitar acuerdos con este partido

Se muestra favorable a reeditar el gobierno de coalición con el PSE-EE y no cree que la negociación tenga que "durar mucho tiempo"

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del ABB del PNV, José Antonio Suso, ha afirmado que, si estuviera en Alemania, se establecería un "cordón sanitario" contra formaciones como Vox y, tras mostrarse favorable a evitar acuerdos con esta fuerza política, ha pedido que no se les "blanquee" como, a su juicio, está ocurriendo.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Suso ha indicado que uno de los retos que tenían como partido era que Vox formación no entrara en la Cámara vasca, en la que estará presente con un escaño por Álava.

Según ha destacado, el esfuerzo que iban a hacer era "máximo" para que un partido "antisistema" no estuviera en el Parlamento pero la abstención "ha bajado el precio" de los parlamentarios y "ha entrado; es lo que hay".

"Es una decisión que se ha tomado en las urnas y nada se puede hacer, nada más que, a partir de ahora, evitar llegar a acuerdos con este partido, no blanquerarlo como han hecho ya hace mucho tiempo el PP y Ciudadanos en Andalucía o en Madrid", ha agregado.

Suso ha lamentado que lo hayan convertido en "un partido normal" que "decide sus acuerdos y marca en muchos casos sus políticas". "Ellos son los responsables de lo que han hecho", ha añadido.

El dirigente jeltzale ha indicado que Vox "va mucho a la bronca" y consiguen el "doble efecto, el del acto en sí, que les da un espacio, y ese otro efecto de que han sido "atacados o que han sido violentados o que ha ido personas a boicotearles.

"Hay gente que les ha ayudado a que la campaña les haga mucho más visibles". "Hay que reconocer también que ellos son expertos en esa visibilidad, manejan bien las redes sociales, son un partido nuevo, ha nacido con las nuevas tecnologías y todo eso ha ayudado a que estén en el Parlamento vasco", ha añadido.

Suso ha afirmado que, si esto "fuera distinto" y se estuviera en Alemania, "habría un cordón sanitario contra este tipo de partidos" pero otras fuerzas políticas "le han blanqueado" y, en la "necesidad de desplazar a otros grupos políticos o de gobernar, les han dado responsabilidades en la toma de decisiones y al final los normalizas", aunque "ellos no hacen nada por normalizar la vida política".

En relación a la posibilidad de reeditar el Gobierno entre el PNV y el PSE-EE, ha recordado que los líderes de ambas formaciones se han mostrado favorables a ello, incluso durante la campaña y ha destacado que tienen acuerdos con los socialistas en todas las instituciones.

Suso cree que en los cuatro años de Gobierno vasco entre PNV y PSE-EE se han logrado "importantes metas", por lo que "todos los elementos indican que debería ser posible la reedición de un nuevo acuerdo".

"Pero hay que sentarse, no es una cuestión de reparto, es una cuestión de contenido, que el contenido fundamental es la recuperación económica y la lucha contra la pandemia. La primera base está puesta pero hay otros elementos en los cuales hay que establecer los mecanismos de acuerdo y, como hicimos hace cuatro años, también los mecanismos del desacuerdo", ha añadido.

Suso no cree que tenga que "durar mucho tiempo" esa negociación y ha asegurado que "lo importante" es tener un Gobierno "fuerte, ya constituido a primeros de septiembre". "Y, teniendo en cuenta que existen muchas posibilidades de que ese Gobierno sea parecido, en cuanto a partidos políticos, al que hay hoy en día, este Gobierno va a tomar las mismas medidas que podría tomar el siguiente Ejecutivo", ha afirmado.

Sobre la postura del PSE-EE en la negociación, ha destacado que es un partido con "mucha experiencia de Gobierno y en pactos". "Lo hemos hecho muchas veces, todos sabemos cada uno lo que tiene, lo que pone y lo que pide o puede pedir. No digo yo que en una primera 'embestida' pueda ponerse encima de la mesa solicitudes que puedan dar lugar a una negociación más larga, pero nuestra experiencia dice que somos capaces de ponernos de acuerdo en un tiempo muy corto en casi todas las instituciones", ha añadido.

ELORZA

Ante el posicionamiento del diputado socialista Odón Elorza contrario a reeditar el acuerdo, Suso ha indicado que en un partido "siempre hay diferentes voces" y a Elorza "le gusta salir, de vez en cuando, en los medios porque su papel en Euskadi se ha visto bastante reducido, pero siempre ha sido así". "No sé si tiene muchas posibilidades de que sus compañeros de las Ejecutivas le hagan un poco de caso", ha asegurado.

Suso cree que la constitución del Parlamento y del Gobierno Vasco va a ser "rápida", aunque ha señalado que todavía hay que cerrar los datos del CERA y la Junta Electoral tiene que remitir las acreditaciones a los parlamentarios, y eso "lleva su tiempo".

No obstante, cree que, cuando todo eso esté en marcha, se va a poner "toda la maquinaria para que, en el menor tiempo posible, tengamos ese Parlamento y ese Gobierno".

EH BILDU

Sobre la posibilidad de un acuerdo con EH Bildu, ha afirmado que es "el partido de la oposición" y el "partido de la oposición normalmente no llega acuerdos importantes como el de la gobernabilidad" con el partido de Gobierno, aunque pueda haber pactos en otros ámbitos como presupuestarios o legislativos.

"Le oyes a Otegi ayer y él es la alternativa, el inicio del cambio, de alguna manera, es el desplazamiento del partido que ha ganado las elecciones, el PNV, con esos mimbres es difícil que se puedan llegar a acuerdos", ha añadido

No obstante, ha afirmado que "se sentarán y hablarán" con esta formación y trasladarán su "opción de Gobierno y contenidos". "Ellos tendrán que decir la suya pero, efectivamente, no es fácil, no vamos a engañarnos entre nosotros", ha apuntado.

Ante la propuesta de Eh Bildu de articular la mayoría soberanista y progresista, Suso ha indicado que, si están planteando una mayoría progresista y "se supone que el PNV es la derecha", sería "imposible" que con la formación jeltzale se llegara a un acuerdo y, si busca una mayoría sobernista, duda que con que "el PSE-EE la pueda conseguir" y con Elkarrekin Podemos "depende".

ABSTENCIÓN

Por otra parte, en relación a la abstención, que en Álava ha sido incluso dos puntos superior, cree que este Territorio es "más abstencionista", y Vitoria todavía más, con un 52%.

A su juicio, esta abstención tiene que ver con el miedo al coronavirus, con la percepción de que "estaba todo hecho" y que se asumía que el PNV iba a ganar, y también ha habido personas que estaban "fuera y no han votado por correo". Junto a ello, se puede dar cierto "hartazgo" hacia la clase política.

Por lo tanto, cree que es un cúmulo de circunstancias que, "unidas todas ellas, que habitualmente no se unen", ha dado lugar a un incremento de la abstención del 10%, que es "elevada". Además, ha asegurado que la campaña ha sido "diferente, muy light" y hace que la "movilización sea menor". Además, cree que alguna fuerza política ha jugado a desmovilizar, "hablando de no ir a votar de que se suspendieran las elecciones".

Suso ha afirmado, por otra parte, que van a trabajar para implicar a más fuerzas políticas en la tarea que queda por delante porque la ciudadanía está "esperando que todos empujemos en la misma dirección para salir" de la actual situación. Además, ha advertido de que, si llega el rebrote en otoño, "la fuerza de todos es mucho más importante que la de dos".

Suso ha reconocido que "no es fácil" que se consigan esas sumas porque, si se trabaja en clave electoral, la oposición "se dedica a desgastar al gobierno" pero ha destacado que hay un horizonte "despejado de elecciones relativamente largo" y eso hace posible "que sean más fáciles ese tipo de acuerdos".