PNV y EH Bildu ven "motivación política" en la detención de Puigdemont y PP+Cs que cree que debe ser extraditado

PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU apuestan por "blindar el diálogo" entre los Gobiernos central y catalán

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

PNV y EH Bildu han considerado que se ha dado "motivación política" en la detención del expresidente catalán Carles Puigdemont frente a PP+CS que cree que debe ser extraditado. Por su parte, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU han apostado por "blindar el diálogo" entre los gobiernos central y catalán.

En una tertulia en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido así a la detención y posterior puesta en libertad del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Cerdeña por las autoridades italianas por la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo.

En este sentido, la parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga ha destacado que, desde que se conoció la detención del expresident, la formación jeltzale reclamó su puesta en libertad y ha considerado que, "más allá de cuestiones jurídicas", lo acontecido es un hecho "político consecuencia de un problema político".

"Siempre hemos denunciado que esa no es la vía adecuada para dar solución al conflicto de Cataluña. Los problemas políticos requieren de soluciones políticas democráticas y no judiciales. Cataluña necesita diálogo y la detención de ayer no ayuda", ha reiterado.

Por otro lado, ha confiado que la detención "no se utilice como excusa u obstáculo" para que ambos gobierno entablen conversaciones en la mesa de diálogo. "Había un marco que parecía que se estaba estableciendo y ese es el camino a seguir", ha defendido.

Por último, ha considerado que la independencia del poder judicial "se presupone" pero hay actuaciones que "dan lugar a la duda". "El juez Llarena vuelve a insistir y creemos que detrás de esto hay una motivación política y no jurídica. Y está claro", ha denunciado.

EH BILDU

Desde EH Bildu, el parlamentario Mikel Otero ha mostrado su alegría por la puesta en libertad de Puigdemont y ha trasladado su apoyo y solidaridad a "los represaliados políticos del conflicto catalán, que son víctimas de una persecución injusta, desquiciada, absurda y ridícula que socava más el sistema judicial español".

Tras considerar que el Estado español ha mentido, ha incidido en que la comunicación interna de los poderes del Estado "queda en evidencia". "Son varios los países que dicen que esta persecución no tiene ningún sentido. Es momento de la política y esta insistencia del 'todos a las cárcel' que impulsan algunos medios y partidos no tiene mucho sentido", ha argumentado.

De este modo, ha defendido que se está ante "un conflicto territorial de naturaleza política que requiere diálogo y soluciones políticas". Por otro lado, ha considerado que "quien piense que hay separación de poderes efectiva en el Estado español, sueña". "Ha habido una constante politización del aparato judicial y una judicialización constante de los problemas políticos", ha reprobado.

PSE-EE

Por su parte, el parlamentario del PSE-EE Ekain Rico ha mostrado respeto a la separación de poderes y a las decisiones de la justicia, sea la española, la italiana o la belga.

"No es la primera vez que Puigdemont es detenido y puesto en libertad. Eso está en manos de la justicia. Lo que está en manos de los políticos es seguir con el diálogo, que debe blindarse para borrar la nefasta gestión que dejó Puigdemont, que quebró la convivencia y llevó a los catalanes a un callejón sin salida", ha aseverado.

De este modo, ha manifestado que por parte del Gobierno de España el diálogo no está en peligro, mientras que por parte del Ejecutivo catalán hay "una apuesta sincera". "Lo que esperaría es que una parte de ese gobierno, en este caso Junts, comience a apostar de verdad por la vía del diálogo", ha reclamado.

Por último, ha defendido que la independencia de la justicia es "clara, otra cosa es el secuestro de los órganos constitucionales que hace el PP", en referencia a la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. "Esa situación de bloqueo que se está dando no deja en buen lugar a lo que se percibe por la ciudadanía como el escalafón más alto del poder judicial", ha criticado.

ELKARREKIN PODEMOS-IU

Por parte de Elkarrekin Podemos-IU, el parlamentario David Soto ha considerado que una de las "necesidades imperiosas" a partir de ahora pasa por "blindar el diálogo y plantear una apuesta para que la vía de la judicialización de estos años de conflicto territorial se tenga que resolver por la vertiente política".

Asimismo, ha mostrado su respeto a los procesos judiciales, aunque ha advertido que se debe tener en cuenta que se da un "descrédito importante" de la judicatura y el poder judicial español.

"Hay que intentar llegar a posicionamientos comunes en base al diálogo. Hay un interés y una apuesta sincera por parte del Gobierno de España, como al menos de parte del gobierno de la Generalitat", ha expresado, para añadir que la noticia de la detención de Puigdemont "no era buena de cara a propiciar el acuerdo".

Por último, ha dicho que existe un "descrédito absoluto" de los órganos de dirección del poder judicial y ha acusado a la "derecha española" de estar "tirada al monte", bloqueando la renovación del CGPJ.

PP+CS

Por último, el portavoz parlamentario de PP+Cs, Carmelo Barrio, ha recordado que la detención de Carles Puigdemont fue realizada por la justicia italiana y tendrá que volver a comparecer ante la misma el 4 de octubre.

"El Tribunal Supremo lo tiene claro, Puigdemont debe ser juzgado y por ello extraditado. No tiene ninguna inmunidad, algo que quedó claro. Debe ser entregado a la justicia española, según piensa el Supremo y el juez italiano lo puede hacer", ha indicado.

Por otro lado, ha manifestado que en 2017 se produjo en Cataluña un "atentado contra la Constitución en forma de sedición y Puigdemont no ha depurado sus responsabilidades". "Pensamos que debe ser juzgado y extraditado. No es una cuestión de gobiernos sino de la justicia", ha reiterado.

A su juicio, lo que ha hecho el magistrado instructor Pablo Llarena es ser "muy coherente con lo que tiene que hacer: perseguir al presunto delincuente para que sea juzgado y depurar sus responsabilidades".

Por último, y en referencia a la renovación del CGPJ, ha defendido que su formación defiende que el mismo "lo elijan los jueces y no los partidos". "Eso va en consonancia con lo que dice Europa. No hay bloqueo del PP. Damos una lección de progresismo", ha zanjado.