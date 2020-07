PNV, enfadado con Sánchez, votará no a la mayoría de medidas para la Reconstrucción, salvo "cambio radical"

Ortuzar dice al presidente que, mientras no se pacte la capacidad de endeudamiento, "es mejor que no llame a la puerta del PNV"

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha anunciado que votará "no" en el Congreso a la mayoría de las medidas aprobadas por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica salvo que haya "un cambio radical" porque ven un "peligro de recentralización" y porque no entienden que el Gobierno español no convoque la Comisión mixta del Concierto para pactar el nivel de endeudamiento de Euskadi. "Estamos molestos, enfadados y el presidente Sánchez sabe que, mientras esto no se aclare, es mejor que no llame a la puerta del PNV", ha añadido.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortuzar se ha referido, de esta manera, al debate y votación en el Congreso, para su aprobación definitiva, de las medidas aprobadas por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de cara a paliar los efectos derivados de la pandemia del coronavirus. En concreto, se deben votar cuatro dictámenes referidos a la UE, economía, políticas sociales y sanidad y, en comisión, los jeltzales en comisión votaron sí al primero, se abstuvieron en el segundo y votaron no en el resto.

El líder jeltzale ha afirmado que tienen "dos problemas" con esos acuerdos y ha recordado que sí apoyaron lo que tiene que ver con el proyecto europeo porque "sustancialmente están de acuerdo".

Sin embargo, ha asegurado que en el resto ven un "peligro de recentralizacion evidente" tanto en Sanidad, pero también en Educación y "en prácticamente todos los ámbitos". "Y nosotros queremos salvaguardar el autogobierno vasco y que esto no sirva de excusa para que se vacíe el autogobierno", ha añadido.

"ENFADADOS"

Además de esa diferencia, ha asegurado que están enfadados por la "falta de respuesta y tacto" del Gobierno español con las instituciones vascas, al no convocar la Comisión mixta del Concierto para conocer la capacidad de endeudamiento que tiene Euskadi, que se debe pactar en ese órgano.

Ortuzar ha indicado que necesitan saber el margen de endeudamiento para saber la capacidad financiera que va a tener Euskadi, teniendo en cuenta que la caída de recaudación está oscilando entre el 17 y el 20%.

Por lo tanto, ha explicado que, hasta que no se pacte en la Comisión mixta del Concierto, no se sabe "qué dinero se va a tener" y es necesario aclararlo porque "hay que empezar a echar cuentas" de cara a septiembre empezar a hacer los presupuestos. El líder jeltzale ha precisado que en julio deberían aprobar el techo de gasto, pero "si no se sabe la cifra de endeudamiento, el techo de gasto va a ser de -20".

"Así no se trata a ninguna institución ni a nadie al que se le denomina socio preferente, no entendemos porqué Pedro Sánchez y su Gobierno nos están haciendo esto, no es entendible porque, además no le pedimos dinero, lo que queremos es pactar la cifra de endeudamiento que vamos a pagar nosotros, nosotros no vamos a pasarles la factura al Estado español como sí hacen otras comunidades autónomas", ha añadido.

Ortuzar ha afirmado que el Gobierno español estaba esperando a la financiación europea pero "poco o nada tiene que ver con lo nuestro" porque ha insistido en que "no piden dinero", aunque ha indicado que ya llegará el momento de "hablar de esos fondos".

"Lo que sí creo es que han mandado unas cifras a Bruselas que no son reales y no quieren pillarse los dedos haciendo acuerdos con unas instituciones que tenemos en Europa la vitola de instituciones serias. Claro, que las instituciones vascas estén dando una caída de la recaudación de entre el 15 y 20% cuando el Estado español ha mandado de un 10%, Bruselas igual le saca los colores a alguna ministra", ha añadido.

Por ello, ha asegurado que no puede ser que se esté en esta situación a día de hoy sin conocer la capacidad de endeudamiento, por lo que ha asegurado que están "molestos, enfadados". "Y el presidente Sánchez sabe que, mientras esto no se aclare, es mejor que no llame a la puerta del PNV", ha advertido.

Por lo tanto, ha indicado que votarán no a las medidas aprobadas para la Reconstrucción, -a excepción de la relativa a la UE-, salvo que haya un "cambio radical", que debería ser también en los contenidos del pacto y se tendrían que aceptar una serie de enmiendas que planteó el PNV.

Ortuzar ha recordado, la expresión "arrieros somos y en el camino nos encontraremos" y, tras indicar que "ya vendrán otras ocasiones", ha apuntado que se tienen que negociar los Presupuestos y el techo de gasto. En este sentido, ha afirmado que, en el techo de gasto, como "nosotros no sabemos cuál es el nuestro, diremos que tampoco nos gusta el de los demás".

"No puede ser que uno sea estratégico para dar siempre los votos pero luego no para cumplir los acuerdos y, sobre este tema, habíamos hablado ya y hay un acuerdo firmado. No puedes pedir y no dar. No estamos pidiendo cosas extraordinarias, que se acuerde con nosotros una cifra de endeudamiento que vamos a pagar los vascos, no tiene ningún sentido lo que nos está pasando", ha concluido.