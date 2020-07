PNV espera que Euskadi cuente "a finales de agosto o principios de septiembre con un gobierno reeditado y con fortaleza"

Mediavilla dice que se han dado "contactos previos" con PSE para "tender el primer puente de la reunión" que mantendrán ambos partidos este lunes

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

El responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha confiado en que Euskadi pueda contar para "finales de agosto o principios de septiembre con un gobierno reeditado y con fortaleza". Asimismo, ha reconocido que se han dado "contactos previos" con PSE para "tender el primer puente de la reunión" que mantendrán este lunes ambas formaciones.

En una entrevista concedida a Cadena Ser, recogidas por Europa Press, el representante jeltzale ha analizado el resultado electoral del pasado 12 de julio, unos comicios en los que la formación nacionalista alcanzó los 31 escaños.

Tras afirmar que ha habido en el PNV "alegría por el hecho de haber revalidado el liderazgo del país", ha incidido en que se había pedido a la ciudadanía que se expresará para posibilitar "un gobierno fuerte para encarar los importantes problemas que nos esperan en los próximos meses".

"Si se reedita el acuerdo entre PNV y PSE, y así hacemos votos, podrá darse una mayoría absoluta que consolide un gobierno fuerte para llevar a cabo unas políticas públicas en consonancia", ha sostenido.

Respecto a la reunión que ambas formaciones desarrollarán este lunes en Sabin Etxea, Mediavilla ha reconocido que se han dado "contactos previos de cara a tender el primer puente de la reunión". "Nosotros vamos con una agenda abierta y la necesidad de constituir un gobierno cuanto antes. La ciudadanía nos exige que no perdamos el tiempo con florituras ni estrategias de comunicación", ha advertido.

Por ello, ha apostado, "si es posible", con que "para finales de agosto, principios de septiembre, se pueda contar con un gobierno reeditado y con fortaleza para seguir tirando hacia adelante".

Respecto a la posible fórmula de gobierno a acordar entre PNV y PSE, ha afirmado que, "respetando las consideraciones que el PSE ha planteado", la experiencia del gobierno de coalición "tanto en Gobierno Vasco como en diputaciones y ayuntamientos, la coalición entre partidos da un resultado satisfactorio". "Creo que sería la formula más lógica a proyectar en estos contactos", ha defendido.

CONSEJERÍAS

Asimismo, ha indicado que lo referido al reparto de consejerías son "las últimas" cuestiones que se plantean en una negociación entre partidos", ya que "lo fundamental es configurar un programa en el que ambas formaciones se sientan cómodas". "El reparto de las carteras será informativamente algo relevante, pero será lo último en plantearse", ha matizado.

Asimismo, ha indicado que la posibilidad planteada en campaña de un gobierno tripartito entre fuerzas de izquierda, supuso "una amenaza que nunca pueden caer en saco roto", aunque en el PNV "creíamos que no era realista la fórmula".

"El propio Arnaldo Otegi descartaba de inicio al PNV como fuerza soberanista y al PSE como fuerza progresistas por lo que la fórmula estaba fuera de la realidad, pero nunca se sabe porque la política da sorpresas", ha expresado.

Por otro lado, ha considerado que EH Bildu parece dispuesto a desarrollar en la próxima legislatura "una oposición de confrontación dura" --"no sé si en el Parlamento o en la calle"-- y ha señalado que el PNV mantendrá "su palabra de establecer un cordón sanitario a la extrema derecha" tras el escaño obtenido por Vox.

"Nosotros somos conscientes de que no se le puede permitir entrar con normalidad en el juego político porque lo usa como instrumento para sus intereses y estrategia ultras", ha afirmado, para añadir que el PNV no va a permitir que desde ese escaño "obtenga un protagonismo que no le corresponde".