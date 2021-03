PNV llama a "pisar el acelerador" de las transferencias porque es "una prueba de fuego" que Sánchez "debe pasar"

Espera que las "maniobras orquestales en la oscuridad en la política española" no lleven esta legislatura "al traste"

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha realizado un llamamiento a "pisar el acelerador" de las competencias pendientes de transferir a Euskadi porque es "una prueba de fuego" que el Gobierno de Pedro Sánchez "debe pasar". Además, confía en que las "maniobras orquestales en la oscuridad en la política española" no lleven "al traste" a la legislatura.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortuzar ha asegurado que su partido tiene "una buena relación" con el PSOE y con el Gobierno de Pedro Sánchez, pero eso "no amordaza" a los jeltzales ni "resta capacidad de actuación" a los socialistas. "Y a veces, saltan chispas", ha asegurado.

En todo caso, ha asegurado que su partido tiene costumbre de decir lo que piensa y ser claro porque, "para que una relación funcione, tiene que haber sinceridad". "En este momento, tenemos una buena relación, pero hay pruebas de fuego que hay que pasar. Estamos en la negociación de un paquete de transferencias importantes y hay que sacarlas adelante", ha añadido.

El líder del PNV ha reconocido que están "un poco cautelosos con este ruido político que hay" y teme que este, junto a las elecciones en Madrid, las mociones censura, "y las idas y venidas en la política española, despiste al Gobierno español o a algún Ministerio", y repercuta en el ritmo de las competencias a traspasar.

Por ello, ha asegurado que los jeltzales pondrán "todo su empeño" para que el proceso de negociación "vaya bien", pero también "para que vengan las transferencias y competencias como tienen que venir". "No hemos esperado 40 años para recibir competencias o transferencias no acordes con la letra y el espíritu del Estatuto. Ese es nuestro trabajo en los próximos meses", ha indicado.

Andoni Ortuzar ha señalado que el "compromiso" es que se cumpla el Estatuto de Gernika en esta legislatura. "El 30 de diciembre de 2019 Pedro Sánchez y yo firmamos un papel en el que se establecía que eso era así, que esta es la legislatura en la que teníamos que cerrar, por fin, el Estatuto de Gernika para ir pensando en el siguiente paso, en el nuevo estatus de autogobierno", ha manifestado.

Por eso, ha insistido en que "no se juegue con fuego" porque está habiendo muchas "maniobras orquestales en la oscuridad en la política española" que pueden "llevar al traste" esta legislatura, en la que el PNV y más gente tienen "puestas tantas expectativas". "Por el PNV no va a ser. Va a ser, como siempre, un factor de estabilidad, pero también pidiendo un poco de responsabilidad al resto de agentes", ha remarcado.

Ante la tesitura de que no concluya este mandato, los jeltzales "apretarán para que, cuanto antes", se cierre la negociación de las transferencias.

ELECCIONES EN MADRID

El presidente del EBB espera que la 'onda expansiva' de toda la pugna en Madrid no afecte a la legislatura y ha considerado que "la política española está entrando en una especie de montaña rusa peligrosa". "Porque todo este tipo de posicionamientos, estas entradas y salidas, esta teatralización de la política, está banalización de los cruces y de la responsabilidad institucional o de la conformación de las instituciones, suele pasar factura, esto no sale gratis", ha indicado.

A su juicio, eso se está viendo también con la salida de Pablo Iglesias del Gobierno, la situación que están generando entre los dos socios "porque en Madrid parece que, más que socios, son antagonistas". "Esas heridas sangran y, si no se curan, supuran y no son buenas", ha advertido.

A su juicio, esa manera de hacer política "que se está instalando en Madrid es bastante autodestructiva". En todo caso, comprende el movimiento realizado por Iglesias, pero no lo comparte. "A mí me da la sensación de que tenía los meses contados en el Gobierno porque vienen curvas para todos los Gobiernos de Europa. Desde la Comisión Europea se van a establecer una serie de criterios económicos, de sostenibilidad del sistema y, especialmente en aquellos países Estados que están sometidos o que van a recibir fondos europeos, van a ser más exigentes, más profundos", ha añadido.

Por ello, ha dicho que, probablemente, los Ejecutivos "van a tener que tomar decisiones no muy populares y no van a poder tomar decisiones que les gustaría". "Eso a un Podemos que está en el Gobierno para hacer política, más que de hechos, de gestos y de propaganda, le iba a colocar en una situación de incomodidad", ha dicho.

El líder jeltzale ha destacado que, para el perfil de Pablo Iglesias, "es mejor estar fuera de Gobierno que dentro para poder gestionar eso que venga ahí de reformas laborales, de pensiones, de marcos regulatorios, de gasto público, de gestión de los fondos europeos de una de una determinada manera y no de otra, etc".

Andoni Ortuzar ha manifestado que, "claro", después de que Iglesias dijera que "era la garantía de que el Gobierno fuera bien" y aseguró que, si no era vicepresidente, "no iba a salir bien". "Ahora, que a un año vista, se marche, te suscita muchas dudas. O no era verdad entonces o ¿qué ha pasado ahora?", ha remarcado.

Además, ha subrayado que la competición por Madrid, "por mucha épica que se le puede dar, es la que es, y probablemente él y su formación no están llamados a ser los que disputen al PP y a Ayuso la alternativa"."Entonces, ha sido una maniobra inteligente desde el punto de vista político, pero también deja un poco traslucir qué tipo de liderazgos tenemos: aquí cuando llegan las maduras, nos vamos".

LA NAVAL

Andoni Ortuzar ha reprochado, además, al líder de Unidas Podemos que en campaña electoral en 2018 fue a La Naval, se reunió con el comité de empresa e hizo "una arenga sobre que había que publificar los astilleros" e interpeló a los jeltzales: "¡Señores del PNV qué hacen ustedes por la Naval, ¿que están haciéndo?, Gobierno vasco implíquese".

Tras recordar que esto le dolió mucho, ha apuntado que Pablo Iglesias ha estado un año en el Gobierno y no ha hecho nada por la Naval. "¿ Quiénes estamos ahora intentando que vuelva, aunque sea con otras actividades también navales, etc, a reverdecer lo que ahora es una empresa cerrada?. Pues sigue el PNV. ¿Dónde está Iglesias?", ha preguntado.

Según ha destacado, Iglesias "se sacó la foto con el comité de empresa, hizo su gran arenga, ha estado un año, el año crítico para poder hacer hecho algo de la Naval, podría haber comprado el Gobierno español los terrenos, podían haberlos metido en Navantia", pero no ha hecho "nada". "Esa forma de hacer política, de marcharte cuando vienen mal dadas, prometer una cosa, sacarte la foto y, si te he visto, no me acuerdo, que tan de moda se está poniendo, es el fin de la política", ha avisado.

Ortuzar ha explicado que "eso a la gente le repatea". "Nosotros preferimos seguir el antiguo manual de estar con la gente, de apretar los dientes cuando vienen mal dadas, que es cuando hay que quedarse, porque es precisamente cuando los liderazgos deben aflorar, y así vamos a seguir", ha asegurado.