El PNV no acude al acto del 23F por la negativa a reformar la ley de secretos

Madrid, 23 feb (EFE).- El portavoz de PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha justificado la ausencia de su partido del acto del Congreso que conmemora el fracaso del 40 aniversario del 23F por la bruma que existe sobre lo ocurrido ese día y la negativa a reformar la ley de secretos oficiales para que se conozca qué pasó realmente.

Esteban, en rueda de prensa en el Congreso, ha lamentado que se haya dado a los grupos ya "cocinado" ese acto presidido por el rey y no hayan podido plantear sugerencias.

"Es incómodo estar conmemorando unos sucesos envueltos aún hoy en una bruma informativa y bastante propaganda y de los que desconocemos sus detalles después de cuarenta años", ha añadido.

A su juicio, eso ocurre porque no se quiere modificar la ley de secretos oficiales y desvelar la documentación de la época.

"Se habla mucho de transparencia y de hacer las cosas de otra manera pero, hasta ahora nada de nada", ha subrayado antes de lamentar que la Mesa del Congreso haya vuelto a ampliar este martes el plazo de enmiendas a la proposición que pretende modificar la ley de secretos oficiales y que el PNV presentó hace más de ocho meses.

Esteban ha aclarado que la ausencia del PNV en el acto no es un desaire o desacato al rey, y que su participación no es lo que les ha llevado a decidir no estar presentes.

Sí ha señalado que acudir a un acto en el que va a estar Vox, partido que ha dicho que habría querido que saliera adelante el golpe, tiene aún menos sentido para su partido.

El PNV no se ha sumado al manifiesto suscrito por otros grupos que han decidido ausentarse igualmente de la conmemoración del fracaso del golpe porque, según ha explicado,, no se sienten identificados con le lenguaje que se utiliza ni con algunas de sus afirmaciones.

Como ejemplo, ha mostrado su desacuerdo con el párrafo en el que se afirma que el Estado se sigue sustentando en los mismos estamentos políticos, judiciales, policiales y monárquicos que hace cuarenta años.