PNV no cree que la postura del PSE sobre el nuevo Estatuto sea un veto ni salga del debate, una postura "más del PP"

Ortuzar cree que parece más un "veto" la postura de EH Bildu que plantea que o se "va a su texto o no hay acuerdo"

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, no considera la postura del PSE-EE en torno al nuevo Estatuto y no le ve "saliéndose de ese debate" porque, a su juicio, esa sería "una posición más propia del PP.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar se ha referido, de esta manera, a las palabras de la líder del PSE-EE, Idoia Mendia, que aseguró que el nuevo Estatuto no está "en la agenda del Gobierno" y que no aceptarán "soluciones nacionalistas" en este tema.

Ante estas palabras, Ortuzar ha asegurado que son "conocidas las divergencias" entre el PSE-EE y el PNV en este tema y ha recordado que en el programa de Gobierno y en el acuerdo de coalición "se refleja explícitamente" que cada partido "tiene un margen para para defender sus posicionamientos en este tema"

El líder jeltzale ha asegurado que no se toma la posicón del PSE-EE como un "veto", entre otras razones, "porque no puede hacerlo si los demás partidos toman la decisión en el Parlamento de abordar este tema".

"No veo yo al PSE-EE saliéndose del debate, eso sería una posición más propia del Partido Popular que del Partido Socialista", ha añadido el presidente del PNV.

Ortuzar ha indicado que "otra cosa" es que "él vaya y en ese debate defienda su posición". El líder jeltzale ha manifestado que hay varios posicionamientos del PSE-EE que a su partido le parecen "insuficientes", aunque también comparten "bastantes cosas".

"En aquel informe de los expertos había una parte importante que era compartida por nosotros, por Podemos e incluso con la boca pequeña por la izquierda abertzale en todo el tema de derechos ciudadanos y de reconocimiento del autogobierno interior, por lo que no partiríamos de cero en ese tema pero luego al PSE-EE le cuesta más a entrar a otros temas que para nosotros son muy importantes, nucleares como el reconocimiento nacional, la bilateralidad o el sistema de garantías", ha manifestado.

Ortuzar ha indicado que, para eso está la política, "para hablar, dialogar y aproximar posiciones". A su juicio, hay que hacer un análisis "lo más sincero posible" de lo que cada uno está dispuesto a "poner en la mesa".

El dirigente jeltzale ha indicado que, si se quiere que el nuevo estatus de autogobierno sea "una cosa participada, compartida y plural", hay que sentarse en una mesa "sin prejuicios, cada uno a defender sus posiciones".

"Hay que ser capaces de ver hoy en día cuáles son las necesidades que tiene la sociedad vasca, una de las enseñanzas que ha demostrado la pandemia precisamente es que a más autogobierno, más capacidad de respuesta", ha añadido.

Ortuzar ha afirmado que hay que "ver qué autogobierno necesita hoy la sociedad vasca, cuál es el que quiere". "Y ver si somos capaces con el marco jurídico que hoy tenemos de alumbrarlo y, si no somos capces de, con ese marco jurídico alumbrarlo, proponer los cambios que sean necesarios", ha manifestado.

El dirigente jeltzale ha señalado que es consciente de hay "mucha incertidumbre y volatilidad política" con algunos actores que se están rehaciendo "internamente" como el PSE-EE, Podemos o la izquierda abertzale que "está obsesionada por no hacer ningún acuerdo con el PNV, por lo menos, hasta el año 23 que pasen las elecciones forales y municipales.

Por lo tanto, ha insistido en que son conscientes de que el clima político "no es el más adecuado" pero ha apelado a "hablar con transparencia y ser sinceros".

"Y digamos, pues mira, yo en estas condiciones prefiero no entrar a un debate y lo hacemos en otro momento pero digámoslo claro no porque a mí me da la sensación, le oigo al PSE-EE y le oigo a EH Bildu y la conclusión a la que llego es la misma, qu eno le viene bien ahora hablar de esto", ha manifestado.

LIDERAZGO

Ortuzar ha afirmado que el PNV está dispuesto a hablar y "a asumir el liderazgo de este proceso" pero cree que hay que hacer "las cosas bien" y "no poner el carro antes que los bueyes".

Tras recordar que después de un acuerdo en Euskadi habría que ir a Madrid, y preguntado por si sería aconsejable entrar en el debate de la autogobierno teniendo en cuenta lo sucedido en Cataluña, Ortuzar ha indicado que igual puede ser "al revés" y se ha preguntado "por qué no puede ser interesante que Euskadi haga un ensayo en un ámbito con menos tensión y menos dramatismo para ver si hay cosas que pueden servir de modelo para Cataluña, con toda la diferencia y distancia que ha habido en la vía vasca y la catalana hacia la soberanía".

"No creo que debamos dar por sentado que lo mejor es meter todo el cajón y esperar que lleguen mejores tiempos porque ¿Qué nos hace pensar que dentro de dos años va a ser mejor"?. Otra cosa es que alguien dijera en dos años me comprometo a una discusión de modelo territorial, si eso en la ponencia del Partido Socialista del Congreso de octubre se reflejará así, yo creo que podríamos todos valorar si merece la pena esa espera".

No obstante, cree que hay que "hacer un ejercicio de honestidad y de sinceridad política de cómo nos pilla a cada uno este debate ahora" porque, si no, se va a instrumentalizar y "sería muy triste que esto fracase por la coyuntura y por la táctica política".

UNIDAD

Ortuzar ha aludido también a la actual coyuntura y ha señalado que hay un "enorme reto" porque lo que "queda es levantar las estructuras económicas" y ayudar a los afectados por esta crisis y cree que es importante que la sociedad vea "unidad" en la clase política y que les vean "alineados en torno a esos objetivos, cada uno poniendo el acento en lo que deba sin evitar las críticas ni la alternativas".

A su juicio, hay que hacerlo "de una manera constructiva" y, en este sentido, ve "una diferencia enorme" entre el discurso de los dirigentes de la izquierda abertzale y su política. "Están en las antípodas", ha agregado.

Según ha manifestado, dicen que están dispuestos a "hablar y acordar" y luego "hacen una oposición de tierra quemada", en la que "nada se hace bien y todo es rechazable".

"Parecería que quieren borrar de la faz lo conseguido hasta ahora, lo construido hasta ahora y hay que construir desde las cenizas, eso, aparte que sería una barbaridad, no sería bueno para este país que ha demostrado que tiene una capacidad de resiliencia muy importante, que tiene un músculo social y económico potentísimo y unas instituciones que han funcionado", ha añadido.

Ortuzar ha afirmado que evidentemente las cosas se pueden mejorar pero hay que "poner un suelo como un mínimo común denominador" porque, si se traslada a la ciudadanía que "todo está fatal aunque no lo esté", se va a generar en la ciudadanía "desconfianza".

En relación a los presupuestos vascos, ha indicado que es muy importante que salgan adelante y, aunque tienen mayoría absoluta para ello, ha asegurado que no se quieren "parapetar detrás de esas mayoría absoluta" porque cree que "hace falta más colaboración y trasladar esa unión y esa solidaridad de toda la clase política con la sociedad".

"Por eso tendemos la mano, tenemos que hacer esto con un poco de realismo y yo cada vez que oigo a la izquierda abertzale, veo de todo menos realismo, veo mucha manipulación, mucha tegiversación y, o cambian un poco el registro político de su discurso o si no es muy difícil acercarse a ellos", ha asegurado