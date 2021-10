PNV no entendería que Sánchez le pida los votos para los Presupuestos e incumpla el acuerdo sobre el IMV

BILBAO, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, no entendería que el presidente Pedro Sánchez le pida los votos para los Presupuestos Generales del Estado e incumpla de forma "flagrante" el acuerdo sobre la transferencia íntegra del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Además, ha pedido garantías de que el traspaso del resto de competencias pendientes culmine esta legislatura.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha dicho que espera que lo próximo que se cierre sea el IMV porque "es muy importante". Tras considerar que es "muy difícil" convencer al ministro ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para que realice un traspaso integral, ha señalado que "habrá que convencer por arriba".

"Escrivá es un hombre del que yo no dudo de sus conocimientos técnicos, pero tiene muy pocas habilidades políticas. Nosotros con quien negociamos es con un Gobierno, el Gobierno tiene unos referentes y la clave va a estar ahí", ha indicado.

El presidente del EBB ha insistido en que la materia es "muy relevante y más en este momento", y ha recordado que "es un compromiso firmado" por la que fuera vicepresidenta Carmen Calvo y por él mismo el 20 de mayo del 2020. "Hay que cumplirlo", ha añadido.

Andoni Ortuzar ha asegurado que, si no ven una justificación, que ahora se le "antoja difícil verla, de algo que suceda que lo impida", no entendería que "alguien que le pide los votos para sacarle los Presupuestos, incumpla de manera tan flagrante un acuerdo" suscrito con el PNV.

"No tendría sentido. Yo, si hiciera eso, no tendría valor para ir donde el otro para decirle: 'Oye, mira, no te voy a dar esto, pero tú me tienes que dar los votos al Presupuesto'", ha añadido.

INVERSIONES

En todo caso, para apoyar las cuentas estatales, ha dicho que tendrían que saber "de qué van, ver cómo están tratadas las materias vascas, que son competencia del Estado, todas las inversiones vienen de otros años, plurianuales, y está el Tren de Alta Velocidad, que es muy relevante". "Han hecho que surgieran dudas donde no había ninguna", ha manifestado sobre el TAV.

En su opinión, todo eso "hay que verlo negro sobre blanco en el Presupuesto". "Fundamentalmente es que recíprocamente nos demostremos la lealtad y la confianza cumpliendo los acuerdos previstos. Ahí tenemos el IMV y otra serie de competencias que están apalabradas. Nuestra idea sería que tuviéramos garantías de que esto se acaba esta legislatura y que, por fin, 40 años después, tenemos el Estatuto de Gernika totalmente desarrollado, a pesar de la lenta y silenciosa erosión que ha sufrido estos años", ha indicado, para precisar que, "si hay voluntad política y diligencia desde Madrid", podría completarse en un año.

El líder jeltzale considera que las cuentas estatales pueden salir adelante con los votos del año pasado porque, "por técnica presupuestaria, serán continuistas y gran virtualidad de estos Presupuestos está en los fondos europeos, en la inversión que van a suponer".

"Otra cosa es lo que hay alrededor. Ahora el socio del PSOE (Podemos) le reivindica algunas medidas fiscales. Nosotros también le estamos pidiendo algo alrededor del Presupuesto, que los fondos europeos se repartan bien y sean para recuperación y, sobre todo, para la transformación económica", ha añadido.

TAV

Andoni Ortuzar ha asegurado que el Gobierno Vasco está dispuesto a adelantar el dinero para que TAV llegue a Euskadi soterrado en las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca y descontarlo del Cupo. A su juicio, recurrir a soluciones provisionales puede significar que se queden en definitivas.

"Fijemos, primero, cuál es el proyecto definitivo de estación, el final, adjudiquémoslo y, luego, pactemos cuál es la estación provisional. Porque si hacemos primero la provisional y, luego, ya veremos lo demás, lo provisional se va a convertir en permanente", ha remarcado.