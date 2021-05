El PNV no ve útil convocar ahora una Conferencia de Presidentes

Madrid, 25 may (EFE).- El PNV no ve útil convocar una Conferencia de Presidentes ya que considera que en las anteriores reuniones celebradas durante la pandemia no hubo ni papeles ni propuestas y solo sirven para "mayor gloria del presidente" del Gobierno.

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha señalado que no apoyarán la proposición no de ley del PP que debate el Pleno de la Cámara este martes porque su formación es "contraria" a la Conferencia de Presidentes y prefiere "conversaciones bilaterales".

Ha explicado que las conferencias de presidentes celebradas durante la pandemia fueron retransmitidas y "el margen para hablar e ir a lo práctico estaba reducido".

"Era un discurso del presidente y no había propuestas ni papeles y con tantos interlocutores sería esa la constante", ha recalcado al tiempo que incidido en que "no han sido eficaces" y las conferencias de presidentes solo son "para mayor gloria" del presidente y "hacer como que se hace, pues no".

El Pleno del Congreso debate hoy vota esta semana la petición del PP de instar al Gobierno a que celebre urgentemente la Conferencia de Presidentes para informar a las Comunidades Autónomas sobre las medidas tras la finalización del estado de alarma.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se mostró convencido el pasado día 17 de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocará la XXIV Conferencia de Presidentes autonómicos antes del verano.