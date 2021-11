PNV pide al Gobierno que defina "negro sobre blanco" en qué consiste la modificación de la reforma laboral

No le parece "mal" la propuesta de incremento de un 0,5% en las cotizaciones a la SS, pero "queda por ver el conjunto de medidas"

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha pedido al Gobierno central que defina "negro sobre blanco" en qué consiste la modificación de la reforma laboral que pretende y ha recordado que ya hace cuatro años que había un consenso de mayoría en el Parlamento para haber realizado la reforma sobre los temas ya expuestos por el Ejecutivo. Además, cree que "no debería ser imposible" un acuerdo al respecto con sindicatos y patronal.

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido al hecho de que el PSOE y Unidas Podemos se hayan comprometido a la "derogación" de la reforma laboral, tras discrepancias al respecto en el seno del Gobierno de coalición.

"Aquí parece que todo es cáscara: las palabras, las formas, quién lidera. Pero sobre los temas que vuelvan a parecer y que serían sometidos a una modificación, llevamos hablando ya cuatro años. Hace cuatro años ya había un consenso de la mayoría ajustada en el Parlamento como para hacer hecho esa reforma y son los mismos temas de siempre, la ultraactividad, reducción de contratos, la prelación de los convenios, etc", ha manifestado.

Según ha apuntado, "aquí hay que definir, negro sobre blanco, el tema de la subcontratación, en el que también había un consenso bastante grandes, pero hay que concretarlo para ver cómo queda, y todavía no se ha hecho, y el tema de la temporalidad también en algunos sectores".

"Pero es que tampoco ha concretado nada el Gobierno, que no tiene una mayoría para sacarlo adelante. Es que aquí parece que, con que se pongan de acuerdo el PSOE y Podemos, ya está todo arreglado, pero es que no tienen una mayoría en el Parlamento", ha añadido.

El dirigente jeltzale ha reiterado que "no han definido ninguno de los temas" cuando ya llevan cuatro años "con estos asuntos". "Todos sabíamos a qué estaba acotada la reforma laboral, pero siguen sin especificar exactamente en qué consiste esa modificación que pretenden llevar adelante. Los temas ya los conocemos", ha insistido.

Aitor Esteban, en alusión al diálogo social, ha dicho que "no debería ser imposible" el acuerdo a tres con sindicatos y patronal, porque todos estos temas están hablados hace muchos años, y estaban "a la espera de algunos detalles, unas modificaciones de algunos párrafos en los textos". "A mí lo que me sorprende es que no se haya hecho la reforma todavía porque había un consenso mayoritario", ha reiterado.

COTIZACIONES

Esteban también ha dicho que, en principio, no les parece "mal" la propuesta de Gobierno de incrementar un 0,5% las cotizaciones a la Seguridad Social a partir del 2023. "Evidentemente, algo hay que hacer. Hay que reformar el sistema de pensiones y también habrá que hacer frente al incremento de las pensiones de la generación de los 'baby boomers'", ha manifestado.

Aunque al portavoz jeltzale, en principio, la medida expuesta no le parece "mal", ha apuntado que "habrá que ver el conjunto de lo que se quiere hacer". "Eso es lo que, desgraciadamente, no estamos viendo porque se sueltan globos sondas para ver cómo caen entre las formaciones políticas, los sindicatos, etc. Aquí hay que ver cuál va a ser el conjunto de la reforma y que el Ministerio (de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) lo vaya explicitando", ha señalado.

"Por lo tanto, habrá que ver la letra pequeña, pero quizá es una medida que haya que adoptar, pero hay que ver cómo queda en el conjunto del resto de las que deben tomarse y de las que todavía el Ministerio no ha dicho nada", ha concluido.