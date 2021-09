PNV pide a Sánchez "ponerse las pilas" porque hay que "poner el contador a cero" en lo que debe antes de negociar el PGE

Recuerda que están pendientes temas como el TAV, el IMV y los traspasos y que en próximas semanas retomarán las interlocuciones con ministros

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez de "ponerse las pilas" para cumplir los acuerdos cerrados con el PNV y ha indicado que antes de empezar a negociar los PGE se debe "poner a cero el contador lo que deben".

En un entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Presss, Ortuzar ha afirmado que va "regular" el cumplimiento de los acuerdos firmados por el PNV con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No voy a decir ni una apreciación ni una valoración mía, el propio Pedro Sánchez en su informe interno lo establecía en el 21%, así que poco, poquito", ha apuntado.

Por lo tanto ha indicado que "hay que apretar el acelerador" y espera que este otoño el nuevo Gobierno, tras su remodelación, "se ponga las pilas".

En este sentido, ha precisado que van a retomar a lo largo de las próximas semanas las interlocuciones con los nuevos ministros y ministras porque "se han producido los cambios justo en las en las áreas donde más interés" tenía el PNV.

"Aitor Esteban está ya 'buru belarri' (con todo el empeño) trabajando esas interlocuciones y yo también me voy a incorporar en las próximas semanas y esperemos que este otoño sea un otoño fructífero, que sea un buen año de cumplimiento y que podamos ganar el tiempo perdido porque llevamos mucho retraso", ha añadido.

Cuestionado por si el planteamiento pasa por traspaso de IMV por PGE, ha respondido que en estos temas son bastante "transparentes y claros". "Nosotros antes de empezar las negociaciones -luego negociamos el presupuesto como hay que negociarlo, con lo que creemos que hay modificar, incorporar, con la visión vasca de todo eso y los intereses vascos allí- pero antes queremos poner lo más posible el contador a cero el contador de lo que nos deben", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que suelen "exigir antes de negociar las cosas concretas que se cumplan los compromisos anteriores" y ha precisado que había tres temas antes del verano como son el relativo al TAV, el IMV y la reactivación del calendario de transferencias.

Por lo tanto, ha indicado que "van a intentar que esos tres temas estén en la 'pole position' de salida". A su juicio, el Gobierno del PSOE ve al PNV con un socio que "no se va a tirar al monte y no va a salir con las patas por delante" y a veces, "donde hay confianza...".

A su juicio, "no es así, y es un error" por lo que espera que este nuevo gobierno "entienda que las cosas es mejor hacerlas a su tiempo, en las condiciones idóneas porque "luego es verdad que pasa factura y le pasa factura al Gobierno".

"Y a nosotros no nos gusta, a mi no me gusta aparentar esa idea que se transmite en la prensa madrileña o que nos critican el PP, Cs y Vox del PNV como un 'aprobetxategi", ha indicado Ortuzar, que ha señalado que el acuerdo cerrado en julio para concertar determinados impuestos y que propició que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, acudiera a la Conferencia de Presidentes tenía que haberse cerrado en "enero".

Según ha manifestado, no fue en enero porque "no hubo voluntad política, no hubo impulso político por parte del Gobierno de Pedro Sánchez". "Lo tuvieron que hacer a última hora y a última hora quedamos todos mal, yo no estoy a gusto, podría parecer que paseo por las calles de Euskadi sacando pecho de que les he hecho hincar la rodilla, no. No se trata de que nadie hinque la rodilla, se trata de que los acuerdos que están tomados y que son razonables, vayan produciéndose cuando deben", ha apuntado.